Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0). Затем МЮ забил гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0).

Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Николас Тальяфико. Ситуация уравнялась (2:2).

В овертаймах было забито 5 мячей, причем МЮ сначала пропустил два, а затем в ответ провел три! МЮ выиграл со счетом 5:4!

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Лион (Франция) – 5:4 (д.в.)

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Бруну Фернандеш, 114, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 78, Шерки, 105, Ляказетт, 108 (пен)

Первый матч – 2:2

ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин

ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин

ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин

ГОЛ! 2:2. Ніколас Тальяфико, 78 мин

ГОЛ! 2:3. Райан Шерки, 105 мин