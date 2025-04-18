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Лига Европы
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17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 5 : 4
Лион
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Лига Европы
18 апреля 2025, 00:53 | Обновлено 18 апреля 2025, 01:27
1767
0

Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 OT. Футбольний хоррор. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

18 апреля 2025, 00:53 | Обновлено 18 апреля 2025, 01:27
1767
0
Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 OT. Футбольний хоррор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0). Затем МЮ забил гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0).

Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Николас Тальяфико. Ситуация уравнялась (2:2).

В овертаймах было забито 5 мячей, причем МЮ сначала пропустил два, а затем в ответ провел три! МЮ выиграл со счетом 5:4!

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Лион (Франция) – 5:4 (д.в.)

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Бруну Фернандеш, 114, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 78, Шерки, 105, Ляказетт, 108 (пен)

Первый матч – 2:2

ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин

ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин

ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин

ГОЛ! 2:2. Ніколас Тальяфико, 78 мин

ГОЛ! 2:3. Райан Шерки, 105 мин

События матча

120’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
120’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
114’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
110’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
105’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
89’
Корентен Толиссо (Лион) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Тальяфико (Лион).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Лион Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед - Лион Диогу Далот Корентен Толиссо Александр Ляказетт Райан Шерки Бруну Фернандеш Кобби Мейну Гарри Магуайр Николас Тальяфико
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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