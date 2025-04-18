Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 OT. Футбольний хоррор. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы
Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».
Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.
В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0). Затем МЮ забил гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0).
Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Николас Тальяфико. Ситуация уравнялась (2:2).
В овертаймах было забито 5 мячей, причем МЮ сначала пропустил два, а затем в ответ провел три! МЮ выиграл со счетом 5:4!
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля
22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Лион (Франция) – 5:4 (д.в.)
Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Бруну Фернандеш, 114, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 78, Шерки, 105, Ляказетт, 108 (пен)
Первый матч – 2:2
ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин
ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин
ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин
ГОЛ! 2:2. Ніколас Тальяфико, 78 мин
ГОЛ! 2:3. Райан Шерки, 105 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тибо Куртуа сделал все возможное, чтобы счет не стал разгромным
Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала