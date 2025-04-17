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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
17.04.2025 22:00 - : -
Лион
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Лига Европы
17 апреля 2025, 07:10 | Обновлено 17 апреля 2025, 07:11
26
0

Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 17 апреля в 17 апреля в 22:00 по Киеву

17 апреля 2025, 07:10 | Обновлено 17 апреля 2025, 07:11
26
0
Манчестер Юнайтед – Лион. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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17 апреля, свою ответную встречу в четвертьфинале Лиги Европы проведут Манчестер Юнайтед и Лион. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» выдают пока что очередной невзрачный сезон, особенно это касается внутренней арены. МЮ идет только на 14-й строчке в турнирной таблице, поэтому уже давно не мечтает о еврокубках. Новый тренер Аморим не смог как-то стабилизировать ситуацию в плане результатов, хотя спасти сезон ему было сложно.

Выигрыш Лиги Европы будет идеальным сценарием, ведь это трофей + путевка в Лигу Чемпионов, хотя такие же планы у многих других конкурентов, так что легко не будет. В последнем туре было поражение от Ньюкасла со счетом 1:4, таким образом, серия без побед достигла четырех матчей во всех турнирах. Предстоящую встречу точно пропустят: Кольер, Де Лигт, Диалло, Эванс, Хевен, Мартинес, Оби, Зиркзе.

Лион

Известный французский клуб пока играет неплохо, на внутренней арене Лион идет четвертым, а это квалификация Лиги Чемпионов, при этом отставание от второй строчки составляет всего два очка. В последнем туре Лиги 1 «львы» одержали выездную победу со счетом 3:1 над Осером, все мячи были забиты во втором тайме. Упомянутая победа стала четвертой в пяти играх.

Лион набрал неплохой ход, у клуба есть два пути к Лиге Чемпионов, причем через чемпионат все выглядит проще. Просто так прекращать борьбу в турнире никто не собирается, команда постарается дать бой именитому сопернику. Важное преимущество «львов» состоит в том, что результат на них не будет так давить, как на соперника. Не сможет сыграть в этой встрече только Нуама.

Личные встречи

Первый матч получился зрелищным, прошел на встречных фронтах, в первой половине клубы обменялись голами, а во второй МЮ забил на 88-й минуте, но Лион успел сравнять на 90+5 минуте, в итоге 2:2. Антигероем встречи стал вратарь «красных дьяволов», ведь его вина есть в обоих пропущенных мячах.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля, в чем есть логика, хотя стоит ожидать сложного противостояния.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестера – 1,72, ничья – 4,07, победа Лиона – 4,34. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду очередного матча на встречных курсах, с большим количеством опасных моментов, ставлю на обмен голами за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
17 апреля 2025 -
22:00
Лион
Обе забьют 1.60 Сделать ставку

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Манчестер Юнайтед Лион Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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