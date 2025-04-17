В четверг, 17 апреля, состоится четвертьфинальный поединок Лиги Европы, в котором будут играть «Манчестер Юнайтед» и «Лион». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Олд Траффорд», начало – в 22:00 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед» проводит слабый сезон и занимает лишь 14-е место в АПЛ, потеряв шансы на еврокубки. Новый тренер Аморим не смог стабилизировать результаты, а команда проиграла уже четыре матча подряд. «Лион», напротив, держится четвертым в Лиге 1 и одержал победу над «Осером», выиграв четыре из последних пяти игр. Французский клуб в хорошей форме и настроен сразиться, тем более что психологическое давление больше на сопернике. Первая игра закончилась со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лион» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Манчестер Юнайтед Лион Ничья 4.20 Сделать ставку

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