Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
23 декабря 2025, 17:36 | Обновлено 23 декабря 2025, 17:37
У Ромы будет новый нападающий. Соглашение уже достигнуто

Джошуа Зиркзе на правах аренды присоединится к итальянскому клубу

У Ромы будет новый нападающий. Соглашение уже достигнуто
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Римская «Рома» достигла соглашения с нидерландским нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Николо Сикра.

По информации источника, 24-летний футболист присоединится к итальянскому клубу на правах аренды. При выполнении определенных условий, состоится полноценный трансфер с подписанием контракта до 2030 года.

текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее был назван фаворит на подписание Артема Довбика.

Манчестер Юнайтед Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A Джошуа Зиркзе Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
samird
Рома роками продовжує набирати однотипних нападників, які абсолютно не підходять під стиль гри та півзахист команди. При цьому від них очікують якихось див. Дуже специфічна команда.
