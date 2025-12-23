У Ромы будет новый нападающий. Соглашение уже достигнуто

Римская «Рома» достигла соглашения с нидерландским нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Николо Сикра.

По информации источника, 24-летний футболист присоединится к итальянскому клубу на правах аренды. При выполнении определенных условий, состоится полноценный трансфер с подписанием контракта до 2030 года.

текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее был назван фаворит на подписание Артема Довбика.