У Ромы будет новый нападающий. Соглашение уже достигнуто
Джошуа Зиркзе на правах аренды присоединится к итальянскому клубу
Римская «Рома» достигла соглашения с нидерландским нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Николо Сикра.
По информации источника, 24-летний футболист присоединится к итальянскому клубу на правах аренды. При выполнении определенных условий, состоится полноценный трансфер с подписанием контракта до 2030 года.
текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
