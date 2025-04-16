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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 13:57 | Обновлено 16 апреля 2025, 14:15
211
0

Гирасси присоединился к Андрею Шевченко в одном интересном рейтинге

Хет-трик гвинейца позволил ему стать в один ряд с украинцем

16 апреля 2025, 13:57 | Обновлено 16 апреля 2025, 14:15
211
0
Гирасси присоединился к Андрею Шевченко в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде победила «Барселону» со счётом 3:1.

Хет-трик в матче оформил 29-летний гвинейский форвард «Боруссии» Сэру Гирасси.

Лишь пять игроков в истории Лиги чемпионов делали хет-трик в матчах против «Барселоны»:

  • Фаустино Асприлья (1997, «Ньюкасл»)
  • Андрей Шевченко (1997, «Динамо» Киев)
  • Килиан Мбаппе (2021, ПСЖ)
  • Вангелис Павлидис (2025, «Бенфика»)
  • Серу Гирасси (2025, «Боруссия» Дортмунд)
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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона статистика Серу Гирасси Андрей Шевченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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