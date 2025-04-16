Гирасси присоединился к Андрею Шевченко в одном интересном рейтинге
Хет-трик гвинейца позволил ему стать в один ряд с украинцем
В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде победила «Барселону» со счётом 3:1.
Хет-трик в матче оформил 29-летний гвинейский форвард «Боруссии» Сэру Гирасси.
Лишь пять игроков в истории Лиги чемпионов делали хет-трик в матчах против «Барселоны»:
- Фаустино Асприлья (1997, «Ньюкасл»)
- Андрей Шевченко (1997, «Динамо» Киев)
- Килиан Мбаппе (2021, ПСЖ)
- Вангелис Павлидис (2025, «Бенфика»)
- Серу Гирасси (2025, «Боруссия» Дортмунд)
Just FIVE players have scored hat-tricks vs Barcelona in the UEFA Champions League 🪄🎩— LiveScore (@livescore) April 16, 2025
🇨🇴 Asprilla (1997) for Newcastle
🇺🇦 Shevchenko (1997) for Dynamo Kyiv
🇫🇷 Mbappé (2021) for PSG
🇬🇷 Pavlidis (2025) for Benfica
🇬🇳 Guirassy (2025) for BVB pic.twitter.com/DJSDjV1GzI
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