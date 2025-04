Гирасси присоединился к Андрею Шевченко в одном интересном рейтинге

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде победила «Барселону» со счётом 3:1.

Хет-трик в матче оформил 29-летний гвинейский форвард «Боруссии» Сэру Гирасси.

Лишь пять игроков в истории Лиги чемпионов делали хет-трик в матчах против «Барселоны»:

