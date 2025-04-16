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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 13:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:54
196
0

«Жаль». Капитан Боруссии Дортмунд – о вылете из Лиги чемпионов

Команде не удалось пройти «Барселону»

16 апреля 2025, 13:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:54
196
0
«Жаль». Капитан Боруссии Дортмунд – о вылете из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

Капитан и голкипер «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель высказался по поводу домашнего поединка против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Боруссии» удалось обыграть испанский клуб, но пройти в полуфинал команде помешала сумма двух матчей (3:5).

«Вчерашний вечер, на самом деле, волшебным не был, но был достаточно хорошим. Первым матчем мы поставили себя в затруднительное положение.

Нашей целью вчера было выжать максимум. Мы знали, что на этом стадионе против любого соперника, возможно, все.

С настроением мы все делали правильно, но вознаграждения в полной мере не получили. А жаль», – ответил Кобель.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Грегор Кобель
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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