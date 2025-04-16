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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:31
221
0

Защитник Боруссии Д: «Почему мы так не играем в Бундеслиге, как с Барсой»

Никлас Зюле высказался об ответном матче 1/4 финала ЛЧ

16 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:31
221
0
Защитник Боруссии Д: «Почему мы так не играем в Бундеслиге, как с Барсой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Зюле

Никлас Зюле, защитник «Боруссии» Дортмунд, проанализировал победу над «Барселоной» во второй встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Хоть немецкий клуб не прошел в следующий этап, Никлас доволен командной игрой.

Зюле отыграл все 90 минут на футбольном поле, но так и не отличился результативным действием в матче.

«Думаю, мы все согласны с тем, что в первом матче мы все испортили. Я провел не так много матчей за дортмундскую «Боруссию», где мы так поддерживали друг друга, где мы так боролись. Все на стадионе поняли, что мы верили в это. Я очень горжусь командой. Вопрос в том, почему мы не всегда так играем в Бундеслиге. Надеюсь, в воскресенье мы покажем такой же результат перед своими болельщиками в игре с «Гладбахом», – ответил Зюле.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Никлас Зюле
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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