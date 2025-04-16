«Отдали все силы». Нападающий Боруссии Д оценил победу над Барсой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прокомментировал ответный матч с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив оформил победу со счетом 3:1, однако этого было недостаточно, чтобы выйти в следующую стадию.

В итоге каталонский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей (5:3).

«Поддержка болельщиков – это просто что-то потрясающее. Они несли нас через всю игру. Мы отдали все силы, ради себя, но также и ради них. В конце концов, этого оказалось недостаточно.

Мы просто облажались в первой игре. Команда во второй встрече провела действительно хорошую игру. С первой минуты мы играли вперед с интенсивностью, защищались. Мы хотели забить гол с первых минут, и нам это удалось. И даже в течение пяти минут после этого мы должны были забить второй. Мы сыграли очень хорошо, сделали именно то, что намеревались сделать.

К сожалению, в итоге этого оказалось недостаточно. Мы нанесли «Барселоне» первое поражение в календарном году. Я думаю, что временами они были немного неуверенны, вот как это ощущалось», – ответил Адейеми.