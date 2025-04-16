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  4. «Отдали все силы». Нападающий Боруссии Д оценил победу над Барсой
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:10
275
1

«Отдали все силы». Нападающий Боруссии Д оценил победу над Барсой

Карим Адейеми доволен поддержкой и игрой команды

16 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:10
275
1
«Отдали все силы». Нападающий Боруссии Д оценил победу над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прокомментировал ответный матч с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив оформил победу со счетом 3:1, однако этого было недостаточно, чтобы выйти в следующую стадию.

В итоге каталонский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей (5:3).

«Поддержка болельщиков – это просто что-то потрясающее. Они несли нас через всю игру. Мы отдали все силы, ради себя, но также и ради них. В конце концов, этого оказалось недостаточно.

Мы просто облажались в первой игре. Команда во второй встрече провела действительно хорошую игру. С первой минуты мы играли вперед с интенсивностью, защищались. Мы хотели забить гол с первых минут, и нам это удалось. И даже в течение пяти минут после этого мы должны были забить второй. Мы сыграли очень хорошо, сделали именно то, что намеревались сделать.

К сожалению, в итоге этого оказалось недостаточно. Мы нанесли «Барселоне» первое поражение в календарном году. Я думаю, что временами они были немного неуверенны, вот как это ощущалось», – ответил Адейеми.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Карим Адейеми
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Боруссія провалила перший матч. Тож відігратись у другому не допомогли ні налаштування футболістів на бій, ні шалена підтримка трибун
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