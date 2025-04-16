Барселона впервые за 6 сезонов вышла в полуфинал Лиги чемпионов

15 апреля состоялся второй поединок между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Барселона», завершившийся победой немецкого коллектива со счетом 3:1. Однако по сумме двух матчей каталонский клуб прошел до следующего этапа, поскольку в первой встрече «Барселона» оформила победу – 4:0.

«Блаугранас» в 13-й раз в своей истории вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Это первый полуфинал для «Барселоны», начиная с сезона 2018/19.

Пять сезонов подряд составляла самая длинная серия «Барселоны» без попадания в 1/2 финала Лиги чемпионов.

История полуфинальных выступлений «Барселоны»:

2024/25: встреча с победителем противостояния «Интера» и «Баварии»

2018/19: проигрыш «Ливерпуля»

2014/15: проход «Баварии» с последующей победой в финале

2012/13: проигрыш «Баварии»

2011/12: проигрыш «Челси»

2010/11: проход «Реала» с последующей победой в финале

2009/10: проигрыш «Интеру»

2008/09: проход «Челси» с последующей победой в финале

2007/08: проигрыш «Манчестер Юнайтед»

2005/06: проход «Милана» с последующей победой в финале

2001/02: проигрыш «Реалу»

1999/00: проигрыш «Валенсии»

1993/94: проход «Порту» с последующим поражением в финале

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