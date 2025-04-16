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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 09:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:52
66
0

Барселона впервые за 6 сезонов вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинале «блаугранас» обыграли дортмундскую «Боруссию» по сумме двух матчей

16 апреля 2025, 09:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:52
66
0
Барселона впервые за 6 сезонов вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля состоялся второй поединок между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Барселона», завершившийся победой немецкого коллектива со счетом 3:1. Однако по сумме двух матчей каталонский клуб прошел до следующего этапа, поскольку в первой встрече «Барселона» оформила победу – 4:0.

«Блаугранас» в 13-й раз в своей истории вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Это первый полуфинал для «Барселоны», начиная с сезона 2018/19.

Пять сезонов подряд составляла самая длинная серия «Барселоны» без попадания в 1/2 финала Лиги чемпионов.

История полуфинальных выступлений «Барселоны»:

  • 2024/25: встреча с победителем противостояния «Интера» и «Баварии»
  • 2018/19: проигрыш «Ливерпуля»
  • 2014/15: проход «Баварии» с последующей победой в финале
  • 2012/13: проигрыш «Баварии»
  • 2011/12: проигрыш «Челси»
  • 2010/11: проход «Реала» с последующей победой в финале
  • 2009/10: проигрыш «Интеру»
  • 2008/09: проход «Челси» с последующей победой в финале
  • 2007/08: проигрыш «Манчестер Юнайтед»
  • 2005/06: проход «Милана» с последующей победой в финале
  • 2001/02: проигрыш «Реалу»
  • 1999/00: проигрыш «Валенсии»
  • 1993/94: проход «Порту» с последующим поражением в финале
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Барселона Боруссия Дортмунд статистика Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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