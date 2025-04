Барселона впервые за 6 сезонов вышла в полуфинал Лиги чемпионов

15 апреля состоялся второй поединок между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Барселона», завершившийся победой немецкого коллектива со счетом 3:1. Однако по сумме двух матчей каталонский клуб прошел до следующего этапа, поскольку в первой встрече «Барселона» оформила победу – 4:0.

«Блаугранас» в 13-й раз в своей истории вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Это первый полуфинал для «Барселоны», начиная с сезона 2018/19.

Пять сезонов подряд составляла самая длинная серия «Барселоны» без попадания в 1/2 финала Лиги чемпионов.

История полуфинальных выступлений «Барселоны»:

13 - FC Barcelona will contest the UEFA Champions League semi-finals for the 13th time in their history, the first time since the 2018/19 season, ending their longest run without reaching that round (five seasons). Optimism. pic.twitter.com/PmOpOUWeiN