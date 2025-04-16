Барселона впервые за 6 сезонов вышла в полуфинал Лиги чемпионов
В четвертьфинале «блаугранас» обыграли дортмундскую «Боруссию» по сумме двух матчей
15 апреля состоялся второй поединок между клубами «Боруссия» Дортмунд и «Барселона», завершившийся победой немецкого коллектива со счетом 3:1. Однако по сумме двух матчей каталонский клуб прошел до следующего этапа, поскольку в первой встрече «Барселона» оформила победу – 4:0.
«Блаугранас» в 13-й раз в своей истории вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Это первый полуфинал для «Барселоны», начиная с сезона 2018/19.
Пять сезонов подряд составляла самая длинная серия «Барселоны» без попадания в 1/2 финала Лиги чемпионов.
История полуфинальных выступлений «Барселоны»:
- 2024/25: встреча с победителем противостояния «Интера» и «Баварии»
- 2018/19: проигрыш «Ливерпуля»
- 2014/15: проход «Баварии» с последующей победой в финале
- 2012/13: проигрыш «Баварии»
- 2011/12: проигрыш «Челси»
- 2010/11: проход «Реала» с последующей победой в финале
- 2009/10: проигрыш «Интеру»
- 2008/09: проход «Челси» с последующей победой в финале
- 2007/08: проигрыш «Манчестер Юнайтед»
- 2005/06: проход «Милана» с последующей победой в финале
- 2001/02: проигрыш «Реалу»
- 1999/00: проигрыш «Валенсии»
- 1993/94: проход «Порту» с последующим поражением в финале
13 - FC Barcelona will contest the UEFA Champions League semi-finals for the 13th time in their history, the first time since the 2018/19 season, ending their longest run without reaching that round (five seasons). Optimism. pic.twitter.com/PmOpOUWeiN— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз заявил, что парижский клуб был полностью уверен в своей победе
Александр Грицай станет помощником Александра Кучера в расположении «моряков»