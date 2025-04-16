Закончилась беспроигрышная серия Щенсны за Барселону
Каталонская команда проиграла свой первый матч в 2025 году
34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны закончил свою беспроигрышную серию за клуб в Дортмунде.
22 матча составляла серия без поражений Щенсны в составе каталонцев. Проигрыш «Боруссии» со счетом 1:3 стал первым для поляка в составе «Барселоны».
Также следует отметить, что поражение в Дортмунде стало первым для «Барселоны» в 2025 году.
20 побед и 4 ничьи составили беспроигрышную серию «Барселоны» (24) в 2025 году.
After going his first 22 matches in goal following Ter Stegen's injury unbeaten, Szczęsny has finally lost his first match with Barca 😮— ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2025
What an incredible run for the Pole! pic.twitter.com/RQWzlt8k9q
Barcelona's unbeaten streak comes to an end! 🔵🔴 First loss of 2025, but still a contender in the Champions League semis. pic.twitter.com/Zp5nn4o3qT— Global Scores (@GScores_) April 16, 2025
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