Закончилась беспроигрышная серия Щенсны за Барселону

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны закончил свою беспроигрышную серию за клуб в Дортмунде.

22 матча составляла серия без поражений Щенсны в составе каталонцев. Проигрыш «Боруссии» со счетом 1:3 стал первым для поляка в составе «Барселоны».

Также следует отметить, что поражение в Дортмунде стало первым для «Барселоны» в 2025 году.

20 побед и 4 ничьи составили беспроигрышную серию «Барселоны» (24) в 2025 году.

After going his first 22 matches in goal following Ter Stegen's injury unbeaten, Szczęsny has finally lost his first match with Barca 😮



