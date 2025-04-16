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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 09:16 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:43
394
0

Закончилась беспроигрышная серия Щенсны за Барселону

Каталонская команда проиграла свой первый матч в 2025 году

16 апреля 2025, 09:16 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:43
394
0
Закончилась беспроигрышная серия Щенсны за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны закончил свою беспроигрышную серию за клуб в Дортмунде.

22 матча составляла серия без поражений Щенсны в составе каталонцев. Проигрыш «Боруссии» со счетом 1:3 стал первым для поляка в составе «Барселоны».

Также следует отметить, что поражение в Дортмунде стало первым для «Барселоны» в 2025 году.

20 побед и 4 ничьи составили беспроигрышную серию «Барселоны» (24) в 2025 году.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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