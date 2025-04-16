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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 01:17 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:18
105
0

Барселона стала лидером сезона по необычному бомбардирскому показателю

Помог каталонцам в том Реми Бенсебаини из «Боруссии»

16 апреля 2025, 01:17 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:18
105
0
Барселона стала лидером сезона по необычному бомбардирскому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Рами Бенсебаини

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Барселону» со счетом 3:1 (3:5 по сумме двух матчей).

Единственным голом Барселоны в этом матче стал автогол игрока «Боруссии» Реми Бенсебаини.

Это уже 5-й автогол соперников в матчах против Барселоны во всех турнирах.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов только в матчах против итальянского «Комо» соперники также отметились пятью автоголами.

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Рами Бенсебаини Боруссия Дортмунд Барселона Боруссия Д - Барселона Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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