Барселона стала лидером сезона по необычному бомбардирскому показателю

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Барселону» со счетом 3:1 (3:5 по сумме двух матчей).

Единственным голом Барселоны в этом матче стал автогол игрока «Боруссии» Реми Бенсебаини.

Это уже 5-й автогол соперников в матчах против Барселоны во всех турнирах.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов только в матчах против итальянского «Комо» соперники также отметились пятью автоголами.

