Барселона стала лидером сезона по необычному бомбардирскому показателю
Помог каталонцам в том Реми Бенсебаини из «Боруссии»
Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Барселону» со счетом 3:1 (3:5 по сумме двух матчей).
Единственным голом Барселоны в этом матче стал автогол игрока «Боруссии» Реми Бенсебаини.
Это уже 5-й автогол соперников в матчах против Барселоны во всех турнирах.
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов только в матчах против итальянского «Комо» соперники также отметились пятью автоголами.
5 - No team from the top five European leagues has benefited from more own goals than FC Barcelona this season in all competitions (Como also five). Percussion. pic.twitter.com/9IEzVWwrYW— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2025
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