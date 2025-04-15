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Лига Чемпионов
Боруссия Д
15.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 3 : 1
Барселона Проходит дальше
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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:05
1144
14

Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона

15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:05
1144
14
Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Хет-трик для хозяев поля оформил Серу Гирасси. Автоголом отметился Рами Бенсебаини.

Несмотря на все усилия Боруссии Д, ликвидировать большой гандикап немецкой команде не удалось.

Барселона вышла в полуфинал, соперником станет лучшая команда паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля

22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1

Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)

Первый матч – 0:4

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Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Серу Гирасси Рами Бенсебаини автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 14
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NATS
Позорная игра от Барсы. На месте тренера бы я за такие игры решал бы зарплаты игроков.  Хотя и тренер тоже пробил дно с заменами + не смог команду настроить на игру и в перерыве. Менять Гави - единственно, кто старался играть в футбол, но оставлять на поле мертвого Лопес - который с 10 метров по голубям бьет,  Рафинью, Ямаля....
Привозы Щесны -  первого гола, Араухо - третьего.... Очень НЕ профессионально.
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+4
Markus Bob
Хоть я и фанат Барсы, но сегодня мы просто отскочили. Дортмунд по игре минимум на дополнительное время заслужил.
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+3
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКАЯ ПАБЕДА   ВЕЛИКАЙ И МАГУЧИЙ БАРСЕЛОНИ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР + ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ БАРСЕЛОНА  БРАТЬЯ НА ВЕКА АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ    БАРУСИЯ АДСКАЧИЛА СЕВОДНЯ  ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ БАРСЕЛОНА БИЛА ЛУДШЕ ВА ВСЕМ И ДАЛЖНА БИЛА ЗАБЭВАТЬ СЕМЬ МЯЧЕЙ 
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0
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Пoлковник
Великая Барселона в 1/2☝️
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-2
Sonnenaufgang
Якась не цікава ця Ліга Чемпіонів. Виграють одні, проходять інші. Краще вже був би один матч.
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-4
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apepa
Финал ПСЖ Арсенал. Ставлю на англичан!
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-7
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⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ Фан Мурлыки😸❤️
Мурлычь, Мурлыка! Мурлыыыыыыыыыычь!
.
Мій милий котику кохАний! 😸❤️
Тебе чекаю я на гілці!
Знаю, топив - за блаугрАна! 🔵🔴
А я ж - вірив у німців! 🇩🇪💛🖤
.
І хоч не вийшло у джмелів🐝🐝🐝
Ту різницю відіграти...😢
👉Якби тебе я тут - зустрів❤️😸
Був безмежно радий! 😊
Ответить
-9
⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ Фан Мурлыки😸❤️
Із очей в усіх фанів 👑Реалу🤍 -
Течуть сльози солоні! 😭😭😭
Бо в ЛЧ вийти до півфіналу -
Поталанило Барселоні!
.
На заваді ж у нас - каноніри! 💥🔴
Відігратися важко з 0-3...😓
👉Та не впадаймо в зневіру!
В диво-камбек вірмо ми! 👑🤍 😊
Ответить
-10
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