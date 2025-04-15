Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона

15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.

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Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Хет-трик для хозяев поля оформил Серу Гирасси. Автоголом отметился Рами Бенсебаини.

Несмотря на все усилия Боруссии Д, ликвидировать большой гандикап немецкой команде не удалось.

Барселона вышла в полуфинал, соперником станет лучшая команда паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля

22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1

Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)

Первый матч – 0:4

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