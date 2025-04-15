Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.
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Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
Хет-трик для хозяев поля оформил Серу Гирасси. Автоголом отметился Рами Бенсебаини.
Несмотря на все усилия Боруссии Д, ликвидировать большой гандикап немецкой команде не удалось.
Барселона вышла в полуфинал, соперником станет лучшая команда паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля
22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1
Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)
Первый матч – 0:4
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Мій милий котику кохАний! 😸❤️
Тебе чекаю я на гілці!
Знаю, топив - за блаугрАна! 🔵🔴
А я ж - вірив у німців! 🇩🇪💛🖤
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І хоч не вийшло у джмелів🐝🐝🐝
Ту різницю відіграти...😢
👉Якби тебе я тут - зустрів❤️😸
Був безмежно радий! 😊
Течуть сльози солоні! 😭😭😭
Бо в ЛЧ вийти до півфіналу -
Поталанило Барселоні!
.
На заваді ж у нас - каноніри! 💥🔴
Відігратися важко з 0-3...😓
👉Та не впадаймо в зневіру!
В диво-камбек вірмо ми! 👑🤍 😊