Ханси ФЛИК: «Барселона сыграла не лучшим образом, но полуфинал заслужила»

Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда, выиграв первый матч (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ханси Флик, главный тренер Барселоны, после матча сказал:

«Мы в полуфинале. По сумме двух матчей мы заслужили выход в следующий раунд. У них отличная команда, и они сильно осложнили нам жизнь, но мы прошли дальше, и это главное.

Сегодня мы сыграли не лучшим образом, но в этом заслуга и Боруссии, которая выступила очень хорошо. То, чего добилась команда за последние недели, – феноменально. Мы прошли дальше, но до финала еще далеко».