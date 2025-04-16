Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ханси ФЛИК: «Барселона сыграла не лучшим образом, но полуфинал заслужила»
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 16 апреля 2025, 04:27
167
0

Ханси ФЛИК: «Барселона сыграла не лучшим образом, но полуфинал заслужила»

«Боруссия» Д взяла реванш, но дальше в ЛЧ прошла «Барселоны»

16 апреля 2025, 04:10 | Обновлено 16 апреля 2025, 04:27
167
0
Ханси ФЛИК: «Барселона сыграла не лучшим образом, но полуфинал заслужила»
УЕФА. Ханси Флик

Вечером 15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда, выиграв первый матч (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ханси Флик, главный тренер Барселоны, после матча сказал:

«Мы в полуфинале. По сумме двух матчей мы заслужили выход в следующий раунд. У них отличная команда, и они сильно осложнили нам жизнь, но мы прошли дальше, и это главное.

Сегодня мы сыграли не лучшим образом, но в этом заслуга и Боруссии, которая выступила очень хорошо. То, чего добилась команда за последние недели, – феноменально. Мы прошли дальше, но до финала еще далеко».

По теме:
Нико КОВАЧ: «Гирасси мог забить Барселоне и больше мячей»
Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15 апреля 2025, 08:09 4
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе

Мадридский клуб нацелился на трансфер Хоана Гарсии

Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16 апреля 2025, 04:33 0
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?

У Андрея одна из самых маленьких зарплат в «Реале»

Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15.04.2025, 09:34
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15.04.2025, 15:51
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?
Футбол | 15.04.2025, 21:40
Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?
Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 3
Футбол
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 20
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
Этот бой точно состоится. Джошуа проведет поединок, который ждали все
Этот бой точно состоится. Джошуа проведет поединок, который ждали все
14.04.2025, 02:53 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем