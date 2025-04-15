15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд будет принимать испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».

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Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал на лучшего в паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).

Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна для просмотре с помощью видеосервиса MEGOGO

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