Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 апреля в 22:00 ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд будет принимать испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал на лучшего в паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).
Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна для просмотре с помощью видеосервиса MEGOGO
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