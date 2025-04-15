Боруссия Д

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

15 апреля свой ответный матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Боруссия Дортмунд и Барселона. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» с большой вероятностью проведут свой последний матч в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов, ведь чтоб отыграться, им надо совершить чудо, которые раньше случались, но тут нет особых предпосылок.

Боруссию не хватило на все турниры, поэтому они только восьмые в Бундеслиге, отставание от еврокубковой шестерки составляет три очка, а вот до желаемого первого квартета целых 6 баллов. На выходных дортмундцы показали, что их место в чемпионате не соответствует игре, они дали бой на выезде лидирующей Баварии, сыграв 2:2, хотя стоит признать, что соперник владел преимуществом.

Спастись от провала сезона будет сложно, место в топ-6 чемпионата нельзя считать хорошим результатом, однако, клуб и вовсе может остаться без еврокубков. В предстоящем матче не сыграют из-за повреждений Кемпбелл, Мане, Паулина, Забитцер, Шлоттербек.

Барселона

Каталонцы имеют все шансы выдать блестящий сезон, ведь пока они претендуют на целых три трофея. В Ла Лиге Барса имеет высокие шансы на титул, так как лидирует в чемпионате, опережая второй Реал на 4 очка. Свой последний матч подопечные Ханси Флика выиграли на выезде у Леганеса – 1:0, здесь помог соперник, ведь хозяева себе сами забили.

В шаге от трофея находится команда и в Кубке Испании, однако, там в финале придется обыграть главного врага, в лице мадридского Реала. Есть основания считать, что Барселона сможет собрать много трофеев в этом сезоне, основными аргументами в пользу этой гипотезы можно считать: отличную форму, стабильность игры и яркий стиль.

Трио Левандовски-Рафинья-Ямаль в первом матче было неудержимым, учитывая результат домашней игры можно немного заглянуть вперед, в полуфинале будет победитель пары Интер – Бавария, миланцы выиграли первый выездной матч – 2:1. У Барсы не смогут сыграть Бальде, Берналь, Касадо и тер Штеген.

Личные встречи

В этой паре все было решено в первой встрече, Барса смогла в доминирующем стиле одержать разгромную победу со счетом 4:0, дублем отметился Роберт Левандовски. У Боруссии были шансы, особенно в концовке, но забить свой мяч не повезло.

Прогноз

Даже имея большую фору перед ответной игрой, Барса снова считается фаворитом матча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Боруссии – 3,91, ничья – 4,14, победа Барселоны – 1,82. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В этой паре уже все решено, так что все сводиться только к тому вопросу, сможет ли Боруссия достойно завершить турнир. Команды в обеих очных встречах сезона показали зрелищный футбол, ожидаю продолжения тенденции, ставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,97.

Прогноз Sport.ua Боруссия Д Барселона Тотал больше 3.5 1.97 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.