Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Барселона – 3:1. Хет-трик Гирасси. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Боруссия Д
15.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 3 : 1
Барселона Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 00:15 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:20
1310
0

Боруссия Д – Барселона – 3:1. Хет-трик Гирасси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля 2025, 00:15 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:20
1310
0
Боруссия Д – Барселона – 3:1. Хет-трик Гирасси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Хет-трик для хозяев поля оформил Серу Гирасси. Автоголом отметился Рами Бенсебаини.

Несмотря на все усилия Боруссии Д, ликвидировать большой гандикап немецкой команде не удалось.

Барселона вышла в полуфинал, соперником станет лучшая команда паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля

22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1

Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)

Первый матч – 0:4

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Серу Гирасси, 49 мин

ГОЛ! 2:1. Рами Бенсебаини, 54 мин

ГОЛ! 3:1. Серу Гирасси, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
По теме:
Два защитника ПСЖ возглавляют статистические рейтинги Лиги Чемпионов
ПСЖ обновил рекорд Франции в Лиге Чемпионов
Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона – в ожидании соперников в полуфиналах
Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона видео голов и обзор Серу Гирасси Рами Бенсебаини автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла – ПСЖ – 3:2. Если бы не Доннарумма... Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 апреля 2025, 00:08 1
Астон Вилла – ПСЖ – 3:2. Если бы не Доннарумма... Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – ПСЖ – 3:2. Если бы не Доннарумма... Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15 апреля 2025, 09:34 8
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом

Андрей, вроде бы, пока не думает о завершении карьеры

Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15.04.2025, 08:09
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»
Футбол | 15.04.2025, 18:34
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
Футбол | 15.04.2025, 04:57
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
14.04.2025, 14:04 1
Бокс
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 20
Футбол
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 9
Футбол
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 14
Футбол
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Этот бой точно состоится. Джошуа проведет поединок, который ждали все
Этот бой точно состоится. Джошуа проведет поединок, который ждали все
14.04.2025, 02:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем