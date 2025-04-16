Боруссия Д – Барселона – 3:1. Хет-трик Гирасси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
15 апреля в 22:00 в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд дома взяла реванш у испанской «Барселоны» (3:1), но в полуфинал вышла каталонская команда.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
Хет-трик для хозяев поля оформил Серу Гирасси. Автоголом отметился Рами Бенсебаини.
Несмотря на все усилия Боруссии Д, ликвидировать большой гандикап немецкой команде не удалось.
Барселона вышла в полуфинал, соперником станет лучшая команда паре Бавария – Интер (1:2 в первой игре).
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи. 15 апреля
22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1
Голы: Гирасси, 11 (пен), 49, 76 – Бенсебаини, 54 (автогол)
Первый матч – 0:4
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 11 мин
ГОЛ! 2:0. Серу Гирасси, 49 мин
ГОЛ! 2:1. Рами Бенсебаини, 54 мин
ГОЛ! 3:1. Серу Гирасси, 76 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25
Андрей, вроде бы, пока не думает о завершении карьеры