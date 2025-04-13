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Италия
13 апреля 2025, 21:52 |
255
0

Лацио – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А 2024/25

13 апреля 2025, 21:52 |
255
0
Лацио – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля проходит матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Лацио – Рома – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Лацио – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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