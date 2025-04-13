Италия13 апреля 2025, 21:52 |
255
0
Лацио – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А 2024/25
13 апреля 2025, 21:52 |
255
0
13 апреля проходит матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля
Лацио – Рома – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Лацио – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2025, 15:02 8
Андрея Николаевича продолжают называть «Ярмолой»
Футбол | 13 апреля 2025, 04:10 5
Кристина Шацких впечатляет своей красотой
MMA | 13.04.2025, 08:51
Война | 13.04.2025, 21:52
Футбол | 13.04.2025, 00:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2025, 08:31 3
11.04.2025, 17:29 4
12.04.2025, 20:42 8
12.04.2025, 00:22 2
13.04.2025, 09:17 3
11.04.2025, 19:06 4
12.04.2025, 15:01 1
12.04.2025, 01:00 4