Лацио – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 апреля проходит матч 32-го тура Серии А 2024/25 между командами Лацио и Рома.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

Серия А 2024/25. 32-й тур, 13 апреля

Лацио – Рома – 0:0 (матч продолжается)

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Лацио – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция