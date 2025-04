ОФИЦИАЛЬНО. Тренер топ-клуба АПЛ попал в больницу. Пропустит игру с МЮ

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ман Юнайтед».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Эту игру «сороки» проведут без своего главного тренера Эдди Хау. Как сообщает пресс-служба клуба, в вечер пятницы коуч был госпитализирован из-за неназванной болезни, которая мучила специалиста в течение нескольких последних дней.

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

