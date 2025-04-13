Культовая фигура. Мюллер вошел в историю Der Klassiker
Нападающий Баварии сыграл свой очередной матч в дерби
Поединок 29 тура Бундеслиги между Баварией и Боруссией закончился с ничейным результатом 2:2.
Этот матч стал для 31-летнего Томаса Мюллера 29-м немецким классическим в рамках чемпионата.
Форвард Баварии, возможно, сыгравший последнее свое дерби против Боруссии в Бундеслиге, сравнялся по этому показателю с Матсом Хуммельсом.
У обоих игроков теперь по 29 матчей Der Klassiker в карьере.
Дерби между Баварией и Боруссией произошло уже в 112-й раз в рамках Бундеслиги. На счету мюнхенцев 54 победы, команда из Дортмунда выигрывала 26 раз, еще 32 матча завершились ничьей.
29 - FC Bayern's Thomas Müller made his 29th Bundesliga appearance in the German Klassiker today, equalling Mats Hummels' record. Legend. pic.twitter.com/umBCg2UxFo— OptaFranz (@OptaFranz) April 12, 2025
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