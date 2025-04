Культовая фигура. Мюллер вошел в историю Der Klassiker

Поединок 29 тура Бундеслиги между Баварией и Боруссией закончился с ничейным результатом 2:2.

Этот матч стал для 31-летнего Томаса Мюллера 29-м немецким классическим в рамках чемпионата.

Форвард Баварии, возможно, сыгравший последнее свое дерби против Боруссии в Бундеслиге, сравнялся по этому показателю с Матсом Хуммельсом.

У обоих игроков теперь по 29 матчей Der Klassiker в карьере.

Дерби между Баварией и Боруссией произошло уже в 112-й раз в рамках Бундеслиги. На счету мюнхенцев 54 победы, команда из Дортмунда выигрывала 26 раз, еще 32 матча завершились ничьей.

