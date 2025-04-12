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12 апреля 2025, 21:26 | Обновлено 12 апреля 2025, 21:27
835
3

Зажигательный матч. Антон вырвал очки для Боруссии Д в игре с Баварией

Поединок завершился вничью 2:2

12 апреля 2025, 21:26 | Обновлено 12 апреля 2025, 21:27
835
3
Зажигательный матч. Антон вырвал очки для Боруссии Д в игре с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Боруссия Д

В субботу, 12 апреля, прошел матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Матч завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыли счет в матче гости – на 48-й минуте забил Максимильян Байер. «Бавария» сумела перевернуть матч с ног на голову во втором тайме – на 65-й минуте забил Рафаэль Геррейро, а через четыре минуты отличился Серж Гнабри. Однако «шмели» сумели вырвать ничью благодаря голу Вальдемара Антона на 75-й минуте.

«Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге, имея в активе 69 очков. «Боруссия» идет восьмой с 42 очками.

Бундеслига. 29-й тур, 12 апреля.

Бавария – Боруссия Д – 2:2

Голы: Геррейро, 65, Гнабри, 69 - Байер, 48, Антон, 75.

«Бавария»: Урбиг, Дайер, Ким Мин Джэ, Станишич, Киммих, Лаймер, Горецка, Олисе, Мюллер, Зане, Кейн.

«Боруссия» Д: Кобель, Джан, Антон, Зюле, Свенссон, Рюэрсон, Гросс, Брандт, Озджан, Байер, Гирасси.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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Mark4854590
Максимільян Баєр допоміг Баєру). Але чемпіонство Баварія не повинна випустити з рук
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+1
PUMA
Бавария дала 2 шансы Байеру за несколько последних туров( Бохум, Боруссия) но увы Байер этим не воспользовался.Тем хуже для Баварии, при победе в чемпионате "гения" тренерского  цеха Компани не погонят сцаными тряпками 
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0
pol-55
Напрочуд швидкісна гра,напевно чи не вперше Компані *вгадав* з замінами.Гнабрі нагадав себе колишнього.Мюллер бив куди завгодно тільки не в ворота,а в ворота як завжди Кейн,Олісе засланець міг в додатковий час вирвати,але в таблиці ті ж 6 очей.
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0
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