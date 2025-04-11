Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 апреля в 19:30 поединок Бундеслиги
В субботу, 12 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой
Поединок состоится 11 апреля в 21:45 по Киеву