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Чемпионат Германии
Бавария
12.04.2025 19:30 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 апреля 2025, 21:52 | Обновлено 11 апреля 2025, 22:21
56
0

Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 апреля в 19:30 поединок Бундеслиги

11 апреля 2025, 21:52 | Обновлено 11 апреля 2025, 22:21
56
0
Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Боруссия Дортмунд

В субботу, 12 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Бавария – Боруссия Дортмунд
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Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн Бавария - Боруссия Д
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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