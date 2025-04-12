Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

12 апреля в центральном матче 29 тура Бундеслиги между собой сыграют Бавария – Боруссия Дортмунд. Битва начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бавария

Для баварцев пока сезон неоднозначный, «золотой дубль» на внутренней арене они не сделают, но шансы на чемпионство высокие. Команда лидирует в турнирной таблице, отрыв от второго Байера составляет 6 очков, а осталось провести шесть туров в Бундеслиге.

В последней встрече подопечные Венсана Компани одолели в гостях Аугсбург – 3:1, хотя стоит отметить, что соперник провел большую часть второго тайма в меньшинстве, а баварцы забили два мяча, когда имели численное преимущество. Очередной хороший сезон выдает Харри Кейн, на его счету 23 гола и 8 результативных передач в чемпионате, что позволяет лидировать в гонке бомбардиров.

Клуб еще выступает в Лиге Чемпионов, где уступил дома в первом четвертьфинальном матче Интеру со счетом 1:2, хотя играли лучше соперника, не заслуживая поражения. Предстоящую встречу пропустят: Бухманн, Девис, Ито, Мусиала, Нойер, Упамекано, Коман, Павлович.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» в этом сезоне останутся без трофеев, хотя это не самая большая проблема для клуба. Боруссия только восьмая в чемпионате, отставание от желаемой четверки составляет 5 очков, а до топ-6 три балла. В последнем туре дортмундцы обыграли на выезде одного из прямых конкурентов Фрайбург со счетом 4:1.

Была надежда на Лигу Чемпионов, но после выездного поражения от Барселоны 0:4, ответная игра превратилась в формальность, чуда уже никто не ждет. Теперь надо думать о том, чтоб выдать ударный финиш в Бундеслиге, только так будут шансы спасти этот сезон.

Не помогут партнерам в предстоящем матче такие игроки как: Азхил, Кемпбелл, Мане, Паулина, Забитцер, Шлоттербек.

Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, в которой можно найти захватывающих битв, даже в финале Лиги Чемпионов играли, это было еще в 2013-м году, когда симпатичная Боруссия Клоппа, уступила со счетом 1:2.

Прогноз

Баварцы считаются фаворитами в противостоянии немецких грандов, хотя здесь стоит ждать интриги.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Баварии – 1,44, ничья – 5,27, победа Боруссии Дортмунд – 6,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поскольку жду от гостей достойного сопротивления, поставлю на индивидуальный тотал голов Боруссии больше 1 за 1,98.

Прогноз Sport.ua Бавария Боруссия Д Индивидуальный тотал Боруссии Д больше 1.0 1.98 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.