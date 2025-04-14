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Испания
14 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:59
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0

Большая потеря. Ключевой игрок Барселоны оказался в лазарете

Алехандро Бальде может пропустить важные матчи команды

14 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:59
801
0
Большая потеря. Ключевой игрок Барселоны оказался в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Бальде

Основной фланговый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде попал в лазарет команды.

Случилось это в матче 31-го тура испанской Ла лиги, в котором «Барселона» на выезде встречалась с «Леганесом». Каталонский коллектив оформил минимальную победу со счетом 1:0, а вот Бальде получил травму подколенного сухожилия.

Пресс-служба клуба отметила, что срок восстановления защитника зависит от процесса его реабилитации.

На счету Бальде 43 поединка в рамках текущего сезона. Удалось защитнику оформить один гол и 10 ассистов.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Алекс Бальде
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
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