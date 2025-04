Большая потеря. Ключевой игрок Барселоны оказался в лазарете

Основной фланговый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде попал в лазарет команды.

Случилось это в матче 31-го тура испанской Ла лиги, в котором «Барселона» на выезде встречалась с «Леганесом». Каталонский коллектив оформил минимальную победу со счетом 1:0, а вот Бальде получил травму подколенного сухожилия.

Пресс-служба клуба отметила, что срок восстановления защитника зависит от процесса его реабилитации.

На счету Бальде 43 поединка в рамках текущего сезона. Удалось защитнику оформить один гол и 10 ассистов.

Tests carried out on Sunday morning on the first team player Alejandro Balde confirm that he has a distal injury to his left hamstring. His return to action with the first team will depend on his recovery. pic.twitter.com/vgoEsQZ0tF