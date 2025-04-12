Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес

В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

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В обоих таймах гости давили на ворота хозяев, но забить так и не смогли. Помог им защитник «Леганеса» Хорхе Саэнс, который отличился автоголом. Матч завершился со счетом 0:1.

После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.

Ла Лига. 31-й тур

Леганес – Барселона – 0:1

Гол: Саэнс, 48 (автогол)

Предупреждения: Альтимира, 7, Раба, 83 – де Йонг, 87

Леганес: Дмитрович, Эрнандес, Саэнс, Росье, Диоманде (Круз, 59), Сиссе (Наддади, 75), Тапиа, Родригес (Нею, 67), Альтимира (Гарсия, 75), Раба

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 41), Мартинес, Араухо (де Йонг, 46), Кунде, Педри, Гарсия 9Кубарси, 80), Рафинья, Лопес (гави, 67), Ямаль, Левандовски (Торрес, 67)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.