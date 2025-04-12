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Леганес
12.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Испания
12 апреля 2025, 23:54 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:01
469
3

Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес

Анти-героем матча стал Хорхе Саэнс

12 апреля 2025, 23:54 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:01
469
3
Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В обоих таймах гости давили на ворота хозяев, но забить так и не смогли. Помог им защитник «Леганеса» Хорхе Саэнс, который отличился автоголом. Матч завершился со счетом 0:1.

После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.

Ла Лига. 31-й тур

Леганес – Барселона – 0:1

Гол: Саэнс, 48 (автогол)

Предупреждения: Альтимира, 7, Раба, 83 – де Йонг, 87

Леганес: Дмитрович, Эрнандес, Саэнс, Росье, Диоманде (Круз, 59), Сиссе (Наддади, 75), Тапиа, Родригес (Нею, 67), Альтимира (Гарсия, 75), Раба

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 41), Мартинес, Араухо (де Йонг, 46), Кунде, Педри, Гарсия 9Кубарси, 80), Рафинья, Лопес (гави, 67), Ямаль, Левандовски (Торрес, 67)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Барселона Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леганес - Барселона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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NATS
Вымучила победу Барса. Игра была слабая, но результат есть.
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0
Victor673256ua
Прикро програвати через автогол. Тим більше у Барселони лише три удари у площину воріт було
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0
pol-55
Скоро новина *Барселона встановила своєрідний рекорд,виграє не забиваючи голів*.
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-2
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