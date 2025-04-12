12 апреля на «Бутарке» пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором «Леганес» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Леганес

Команда уже играла в Ла Лиге. Она дебютировала там в 2017-м году, и даже получалось, на пике, взять 13-е место. Но после четырех сезонов там все же пришлось вылететь. И только прошлой весной, под руководством Борхи Хименеса, выиграли Сегунду. Причем в прошлом сезоне сделали скачок с 14-го места на 1-е за 2023/2024!

Как и ожидалось, новичку крайне сложно в условиях Примеры. Он пытался набирать очки и даже выигрывать, но с конца января победили только Хетафе, при обилии поражений. С другой стороны, с Бетисом и даже мадридским Реалом давали бой, проиграв обоим по 2:3. В прошлом туре с Осасуной хотя бы ничью вырвали - за счет пенальти, что был реализован на 87-й минуте.

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Барселона

Клуб обязан всегда только выигрывать - по крайней мере, так уверены в Каталонии практически все, от любого болельщика и до Лапорты. Так что после того, как не было взято ни единого трофея в розыгрыше 2023/2024, у президента просто не было вариантов, кроме как уволить легенду. Решение спорное, но нынешний наставник, Флик, уже имеет титул, испанский Суперкубок. Но кульминация сезона для Ханси впереди.

На прошлой неделе с Атлетико в кубке в полуфинале минимально выиграли - этого хватило, чтобы шагнуть дальше после домашних 4:4. В этот мид-уик, в 1/4 Лиги чемпионов - дома, с дортмундской Боруссией все решили, оформив 4:0. Но при этом и в Примере нельзя расслабляться, чтобы удерживать лидерство. С Бетисом в прошлом туре и так оступились, впрочем, Реал и вовсе проиграл в параллельном поединке.

Статистика личных встреч

Каталонский гранд добился четырех побед кряду. Но, снова сыграв с этим соперником, в декабре дома уступили, быстро пропустив и так ничем и не ответив.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что лидер повторно допустит осечку. Напрашивается ставка на итоговую его победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua Леганес Барселона Фора Барселоны (-1.5) 1.87 Сделать ставку

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