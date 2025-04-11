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Чемпионат Испании
Леганес
12.04.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 апреля 2025, 22:03 |
106
0

Леганес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 апреля в 22:00 поединок 31-го тура испанской Ла Лиги

11 апреля 2025, 22:03 |
106
0
Леганес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 12 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леганес» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Муниципаль де Бутарке» в Леганесе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Леганес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Леганес – Барселона
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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Леганес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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