Испания12 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:35
257
0
Леганес – Барселона – 0:1. Спасительный автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Ла Лиги
12 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:35
257
0
В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».
Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.
Гости добыли победу со счетом 1:0.
После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.
Ла Лига. 31-й тур
Леганес – Барселона – 0:1
Гол: Саэнс, 48 (автогол)
События матча
48’
ГОЛ ! Автогол забил Хорхе Саэнс (Леганес).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 апреля 2025, 08:18 4
«Железный Майк» высказался о Мухаммеде Али
Теннис | 12 апреля 2025, 18:17 35
Марта уступила Селин Наеф в двух сетах, следующей на корт у украинок выйдет Свитолина
Бокс | 12.04.2025, 04:55
Футбол | 12.04.2025, 18:54
Футбол | 12.04.2025, 23:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2025, 03:20 11
11.04.2025, 06:23 3
12.04.2025, 16:55 3
11.04.2025, 18:34 4
11.04.2025, 07:42 5
11.04.2025, 13:09 7
12.04.2025, 06:23 4
11.04.2025, 17:29 4