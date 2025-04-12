Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леганес – Барселона – 0:1. Спасительный автогол. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Леганес
12.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:35
257
0

Леганес – Барселона – 0:1. Спасительный автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Ла Лиги

12 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 00:35
257
0
Леганес – Барселона – 0:1. Спасительный автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Гости добыли победу со счетом 1:0.

После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.

Ла Лига. 31-й тур

Леганес – Барселона – 0:1

Гол: Саэнс, 48 (автогол)

❗️ГОЛ! Саэнс забил в ворота Барселоны, 0:1, 48-я минута

События матча

48’
ГОЛ ! Автогол забил Хорхе Саэнс (Леганес).
По теме:
Алавес – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес
Барселона Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Леганес - Барселона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Бокс | 12 апреля 2025, 08:18 4
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»

«Железный Майк» высказался о Мухаммеде Али

Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Теннис | 12 апреля 2025, 18:17 35
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется
Украина – Швейцария – 0:1. Костюк неожиданно проиграла, ситуация накаляется

Марта уступила Селин Наеф в двух сетах, следующей на корт у украинок выйдет Свитолина

Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Бокс | 12.04.2025, 04:55
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Футбол | 12.04.2025, 18:54
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
Спасительный дубль Роналду. Аль-Наср дома одолел Аль-Рияд
Футбол | 12.04.2025, 23:04
Спасительный дубль Роналду. Аль-Наср дома одолел Аль-Рияд
Спасительный дубль Роналду. Аль-Наср дома одолел Аль-Рияд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 11
Футбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 5
Бокс
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем