Леганес – Барселона – 0:1. Спасительный автогол. Видео голов и обзор матча

В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Гости добыли победу со счетом 1:0.

После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.

Ла Лига. 31-й тур

Леганес – Барселона – 0:1

Гол: Саэнс, 48 (автогол)

❗️ГОЛ! Саэнс забил в ворота Барселоны, 0:1, 48-я минута