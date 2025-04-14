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  4. Барселона отказалась продавать ненужного ей игрока за 40+10 млн евро
Испания
14 апреля 2025, 16:35 |
1660
3

Барселона отказалась продавать ненужного ей игрока за 40+10 млн евро

Каталонцы не прочь избавиться от Рональда Араухо, но хотят получить больше денег

14 апреля 2025, 16:35 |
1660
3
Барселона отказалась продавать ненужного ей игрока за 40+10 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

В летнее трансферное окно «Барселона» будет готова рассмотреть возможность продажи 26-летнего уругвайского центрбека Рональда Араухо, который не входит в дальнейшие планы наставника команды Ханси Флика.

Недавно каталонцы получили конкретное предложение от неназванного клуба о продаже Араухо, но президент «блаугранас» Жоан Лапорта отверг его.

За Араухо предлагали 40 миллионов евро фиксированным платежом, а также еще 10 миллионов евро в виде потенциальных бонусов, но эта сумма не произвела впечатления на Лапорту.

«Барселона» хочет получить за Араухо порядка 65 миллионов евро, а также в клубе уже присмотрели центрбека, который летом заменит уругвайца – им станет 29-летний немец из «Байера» Джонатан Та, который сможет перебраться в Каталонию на правах свободного агента, так как у него истекает контракт с леверкузенцами.

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Рональд Араухо Жоан Лапорта Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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Burevestnik
сьогодні о 14:34 на цьому ж сайті була інфа "Гравець Барселони змусив Фліка відмовитися від бажаного трансферу" від Дмитра Вуса, в якій вказано, шо Барса НЕ розглядає підписання Джонатана Та.
О. Сливченко пише протилежне. Чи є нова вказівка? 
Мабуть Сливченко живе в другому вимірі і не читає замітки колег...
- - - - -
 
от за такі коменти Сливченко банить, а пише шо не він...
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Victor673256ua
Трохи дивне рішення від клубу, якому потрібні гроші. Тим більше, Барселона на гравця не розраховує.
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