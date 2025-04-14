Барселона отказалась продавать ненужного ей игрока за 40+10 млн евро
Каталонцы не прочь избавиться от Рональда Араухо, но хотят получить больше денег
В летнее трансферное окно «Барселона» будет готова рассмотреть возможность продажи 26-летнего уругвайского центрбека Рональда Араухо, который не входит в дальнейшие планы наставника команды Ханси Флика.
Недавно каталонцы получили конкретное предложение от неназванного клуба о продаже Араухо, но президент «блаугранас» Жоан Лапорта отверг его.
За Араухо предлагали 40 миллионов евро фиксированным платежом, а также еще 10 миллионов евро в виде потенциальных бонусов, но эта сумма не произвела впечатления на Лапорту.
«Барселона» хочет получить за Араухо порядка 65 миллионов евро, а также в клубе уже присмотрели центрбека, который летом заменит уругвайца – им станет 29-летний немец из «Байера» Джонатан Та, который сможет перебраться в Каталонию на правах свободного агента, так как у него истекает контракт с леверкузенцами.
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