Барселона отказалась продавать ненужного ей игрока за 40+10 млн евро

В летнее трансферное окно «Барселона» будет готова рассмотреть возможность продажи 26-летнего уругвайского центрбека Рональда Араухо, который не входит в дальнейшие планы наставника команды Ханси Флика.

Недавно каталонцы получили конкретное предложение от неназванного клуба о продаже Араухо, но президент «блаугранас» Жоан Лапорта отверг его.

За Араухо предлагали 40 миллионов евро фиксированным платежом, а также еще 10 миллионов евро в виде потенциальных бонусов, но эта сумма не произвела впечатления на Лапорту.

«Барселона» хочет получить за Араухо порядка 65 миллионов евро, а также в клубе уже присмотрели центрбека, который летом заменит уругвайца – им станет 29-летний немец из «Байера» Джонатан Та, который сможет перебраться в Каталонию на правах свободного агента, так как у него истекает контракт с леверкузенцами.