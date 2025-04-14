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Испания
14 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:41
831
0

Флик вынес приговор звезде Барселоны. Клуб готов его продать

Рональд Араухо обойдется в 60 миллионов евро

14 апреля 2025, 10:40 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:41
831
0
Флик вынес приговор звезде Барселоны. Клуб готов его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе. Гости одержали победу со счетом 1:0.

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В перерыве игры главный тренер каталонцев Ханси Флик заменил уругвайского защитника Рональда Араухо. Журналисты издания El Nacional считают, что таким образом коуч поставил крест на будущем игрока в клубе, который и так недоволен количеством своей игровой практики.

Отмечается, что «Барселона» готова отпустить Араухо за 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Барселона трансферы Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо трансферы Ла Лиги Леганес Леганес - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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