Кривбасс – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 14:05
12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.
Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 12 апреля
Кривбасс – Динамо – 0:1 (обновляется)
Голы: Ярмоленко, 35
Видео голов:
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