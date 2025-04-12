Кривбасс – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

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Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 12 апреля

Кривбасс – Динамо – 0:1 (обновляется)

Голы: Ярмоленко, 35

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