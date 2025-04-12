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  4. Кривбасс – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 14:50 |
5021
0

Кривбасс – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 14:05

12 апреля 2025, 14:50 |
5021
0
Кривбасс – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

12 апреля проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 14:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 12 апреля

Кривбасс Динамо 0:1 (обновляется)

Голы: Ярмоленко, 35

Видео голов:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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