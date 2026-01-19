После Реала – Барселона. Известны четвертьфиналы Кубка Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании. На минувшем этапе вылетел Реал, а его обидчик, Альбасете, сразу получил в соперники Барселону.

Кубок Испании. Четвертьфиналы

Альбасете – Барселона

Алавес – Реал Сосьедад

Валенсия – Атлетик Бильбао

Бетис – Атлетико Мадрид

Матчи пройдут 3-5 февраля.

Действующим обладателем Кубка Испании является Барселона.