Испания19 января 2026, 15:25 | Обновлено 19 января 2026, 15:51
После Реала – Барселона. Известны четвертьфиналы Кубка Испании
Альбасете сыграет с Барселоной
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании. На минувшем этапе вылетел Реал, а его обидчик, Альбасете, сразу получил в соперники Барселону.
Кубок Испании. Четвертьфиналы
Альбасете – Барселона
Алавес – Реал Сосьедад
Валенсия – Атлетик Бильбао
Бетис – Атлетико Мадрид
Матчи пройдут 3-5 февраля.
Действующим обладателем Кубка Испании является Барселона.
