В Бенфике отреагировали на проблемы Судакова. Клуб принял решение
В Лиссабоне верят в потенциал украинца
В лиссабонской «Бенфике» уверены, что украинский полузащитник Георгий Судаков, несмотря на не самую лучшую игру после своего трансфера из донецкого «Шахтера», сможет раскрыть свой потенциал, сообщает Glorioso1904.
В последнее время 23-летнего хавбека часто критиковали за не очень удачные выступления в составе португальского топ-клуба. Доставалось полузащитнику и от главного тренера команды Жозе Моуриньо.
Как отмечает источник, Судаков столкнулся с многочисленными проблемами после своего трансфера - это и смерть отца, и война в Украине, и смена игровой позиции на поле, а также мышечное переутомление.
Но, несмотря на это, руководство «Бенфики» высоко ценит талант Георгия. В клубе полностью уверены в том, что Георгий сможет оправдать свой недешевый трансфер и добьется успеха в Лиссабоне.
Ранее Моуриньо похвалил Судакова за матч с «Риу Аве».
