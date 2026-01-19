Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Бенфике отреагировали на проблемы Судакова. Клуб принял решение
Португалия
19 января 2026, 17:02 |
697
0

В Бенфике отреагировали на проблемы Судакова. Клуб принял решение

В Лиссабоне верят в потенциал украинца

19 января 2026, 17:02 |
697
0
В Бенфике отреагировали на проблемы Судакова. Клуб принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В лиссабонской «Бенфике» уверены, что украинский полузащитник Георгий Судаков, несмотря на не самую лучшую игру после своего трансфера из донецкого «Шахтера», сможет раскрыть свой потенциал, сообщает Glorioso1904.

В последнее время 23-летнего хавбека часто критиковали за не очень удачные выступления в составе португальского топ-клуба. Доставалось полузащитнику и от главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Как отмечает источник, Судаков столкнулся с многочисленными проблемами после своего трансфера - это и смерть отца, и война в Украине, и смена игровой позиции на поле, а также мышечное переутомление.

Но, несмотря на это, руководство «Бенфики» высоко ценит талант Георгия. В клубе полностью уверены в том, что Георгий сможет оправдать свой недешевый трансфер и добьется успеха в Лиссабоне.

Ранее Моуриньо похвалил Судакова за матч с «Риу Аве».

По теме:
«Он – одна из причин». Моуриньо расхвалил Судакова за матч с Риу Аве
Бенфика одержала 1800 побед в чемпионате Португалии. Сколько у Порту?
Риу Аве – Бенфика – 0:2. Как Судаков оформил ассист. Видео голов и обзор
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Теннис | 19 января 2026, 10:49 4
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026

Юлия уступила Айле Томлянович на старте основной сетки мейджора в Мельбурне

Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Футбол | 19 января 2026, 10:33 1
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб

У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян

Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Футбол | 18.01.2026, 17:21
Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
После Реала – Барселона. Известны четвертьфиналы Кубка Испании
Футбол | 19.01.2026, 15:59
После Реала – Барселона. Известны четвертьфиналы Кубка Испании
После Реала – Барселона. Известны четвертьфиналы Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 12
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
17.01.2026, 22:15
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 70
Футбол
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем