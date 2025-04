Валенсия впервые за три года не проиграла в шести матчах подряд

В пятницу, 11 апреля, в матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» дома переиграла «Севилью» со счетом 1:0.

Впервые с апреля 2022 года «Валенсия» имеет в своем активе 6 матчей подряд без поражений в чемпионате.

В последних трех поединках «летучие мыши» одержали победы.

Последние шесть матчей «Валенсии» в Ла лиге:

6 - @valenciacf_en 🦇 have not lost any of their last six matches in @LaLigaEN (W4 D2), winning the last three, and have gone six without defeat in the competition for the first time since April 2022 (G6 W3 D3). Effect. pic.twitter.com/cuAVl2iA0v