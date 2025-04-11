Валенсия переиграла Севилью. Два некогда грозных клуба пасут задних
Единственный в матче гол забил Хави Герра в конце первого тайма
Вечером 11 апреля на состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» на домашней арене «Месталья» переиграла «Севилью» с минимальным перевесом (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный в матче гол забил Хави Герра в конце первого тайма, на 45+4 минуте.
Два некогда грозных клуба пасут задних в турнирной таблице Ла Лиги.
«Валенсия» набрала 37 очков и обогнала «Севилью» (36 пунктов), выйдя на 12-ю позицию.
Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля
Валенсия – Севилья – 1:0
Гол: Хави Герра, 45+4
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером списка продолжает оставаться Мбаппе
Неожиданно мощное сопротивление от Майи Хвалинской, но Элина справилась