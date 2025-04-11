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Чемпионат Испании
Валенсия
11.04.2025 22:00 - : -
Севилья
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Испания
11 апреля 2025, 02:25 |
23
0

Валенсия – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2025, 02:25 |
23
0
Валенсия – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Месталье» пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором «Валенсия» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда при Барахе, своем же футболисте легендарного, чемпионского состава, смогла заметно ожить. Рубен приходил как пожарник, в условиях ямы, в которую угодили футболисты при Гаттузо, и не просто не дал вылететь в Сегунду, но и, в прошлом сезоне, поднял на 9-е итоговое место. Тогда на Месталье начались уже разговоры о шансах на еврокубки. Но вместо этого в новой темпораде все свелось к борьбе за выживание, причем неудачной - не получалось даже с другим глухим аутсайдером, Вальядолидом. Не удивительно, что во время зимней паузы тут появился новый тренер.

Причем обычно прижимистая Валенсия отдала не такую уж и маленькую компенсацию Вест Бромвичу, чтобы вернуть на родину Корберана. Но место в Ла Лиге стоит больше, и Карлос буквально с первых матчей начал показывать, что инвестиции были не зря. Он не брал очки с новыми подопечными только с грандами, но с остальными даже победы были. А бенефисом стали 2:1 с Реалом в прошлом туре!

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Севилья

Клуб, по большому счету, провалил, на внутренней арене, и позапрошлый сезон. Но тогда многое получилось компенсировать очередной победой в Лиге Европы. Вот в 2023/2024 его неудача была глобальной: и в Лиге чемпионов последние в своей группе, и в Примере все так же болтались в нижней части таблицы.

Исправить положение позвали Хавьера Гарсию Пимьенту. Полностью оценивать его работу рано, но все же ожиданий он не оправдал. Ничего не показав в кубке, команда и в Ла Лиге чаще уступали, чем проигрывали. Да и с расписанием в последнее время не везло: проиграли Атлетику и Бетису. В прошлом туре с Атлетико, казалось, свели к ничьей, но в итоге пропустили на 1:2 на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Оба последних поединка заканчивались ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут успеха хозяев поля. Но после громких успехов бывают часто спады. Ставим на Валенсию, но с форой 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
11 апреля 2025 -
22:00
Севилья
Фора Валенсии (0) 1.60 Сделать ставку

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Валенсия Севилья Валенсия - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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