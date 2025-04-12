Валенсия – Севилья – 1:0. Как забил Хави Герра. Видео гола и обзор матча
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Вечером 11 апреля на состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» на домашней арене «Месталья» переиграла «Севилью» с минимальным перевесом (1:0).
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Единственный в матче гол забил Хави Герра в конце первого тайма, на 45+4 минуте.
Два некогда грозных клуба пасут задних в турнирной таблице Ла Лиги.
«Валенсия» набрала 37 очков и обогнала «Севилью» (36 пунктов), выйдя на 12-ю позицию.
Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля
Валенсия – Севилья – 1:0
Гол: Хави Герра, 45+4
Видео гола и обзор матча
События матча
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