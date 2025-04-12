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Чемпионат Испании
Валенсия
11.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Севилья
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Испания
12 апреля 2025, 04:41 | Обновлено 12 апреля 2025, 04:49
19
0

Валенсия – Севилья – 1:0. Как забил Хави Герра. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура чемпионата Испании

12 апреля 2025, 04:41 | Обновлено 12 апреля 2025, 04:49
19
0
Валенсия – Севилья – 1:0. Как забил Хави Герра. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 апреля на состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» на домашней арене «Месталья» переиграла «Севилью» с минимальным перевесом (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Хави Герра в конце первого тайма, на 45+4 минуте.

Два некогда грозных клуба пасут задних в турнирной таблице Ла Лиги.

«Валенсия» набрала 37 очков и обогнала «Севилью» (36 пунктов), выйдя на 12-ю позицию.

Ла Лига. 31-й тур, 11 апреля

Валенсия – Севилья – 1:0

Гол: Хави Герра, 45+4

Видео гола и обзор матча

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
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Валенсия переиграла Севилью. Два некогда грозных клуба пасут задних
Севилья чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор Валенсия - Севилья Хави Герра
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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