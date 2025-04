Барселона показала лучшее начало года в истории клуба

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Барселона» победила «Боруссию» со счетом 4:0.

Эта победа продолжила беспроигрышную серию «Барселоны» в 2025 году. «Блаугранас» сыграли в новом году уже 23 матча, в которых одержали 19 побед и 4 раза сыграли вничью.

Эта серия без поражений является лучшим началом нового года в истории «Барселоны».

Предыдущее достижение было датировано 2016 годом, когда Барселона в начале года имела серию из 22 матчей без поражений (19 побед и 3 ничьих).

