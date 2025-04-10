Будё-Глимт

10 апреля на «Аспмюра» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Буде/Глимт» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Буде/Глимт

Команда только в 2020-м году стала впервые чемпионом на национальном уровне - это в не особенно футбольной Норвегии. Но сейчас это уже не только четырехкратный победитель Элитсерии, но и завсегдатай еврокубков. Правда, с важной оговоркой: пробиться в основной раунд Лиги чемпионов не получается. В августе прошлого года, даже выиграв первый поединок решающего раунда квалификации 2:1 у Црвены Звезды, скандинавы в Белграде уступили 0:2.

Зато в Лиге Европы подопечные Кнутсена смотрятся достойно. Они, даже не имея игровой практики на родине всю зиму, не только смогли выйти в плей-офф, набрав 14 очков, но и уже преодолели два раунда игр на вылет. Сначала после 1:2 в Нидерландах было разгромлено 5:2 Твенте, а потом, наоборот, забив три безответных мяча на своем поле Олимпиакосу, спокойно пережили минимальное поражение Олимпиакосу.

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Лацио

Клуб был в 2023-м году вице-чемпионом страны. Но в прошлом сезоне с немалым трудом выиграли спор у Фиорентины за седьмое место в Серии А. Еще по ходу того розыгрыша Сарри уволили, несмотря на прошлые заслуги. И нынешний наставник, Бароне, прекрасно понимает, что ему нужно обеспечить прогресс, или он тоже лишится поста. Правда, на внутренней арене получается не все - в кубке проиграли, в чемпионате тоже идут за пределами топ-4, и отставание растет.

В таких условиях, возможно, переменят отношение к Лиге Европы. Итальянцы, как часто бывает, рассматривали турнир как второстепенную арену, где и играли резервисты, что не получали практику в Серии А. И ведь получалось хорошо - 19 очков в основном раунде, проход Виктории Пльзень. Будут ли менять подход, и стоит ли?

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но им точно норвежцы дадут бой, и лучше брать нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).