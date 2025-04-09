Один гол пятой. Степанов отметился дублем за молодежку Байера

17-летний украинский форвард «Байера» Артем Степанов провел результативную игру за молодежный состав немецкого клуба.

В матче против «Айнтрахта» украинец отметился дублем.

На 81-й минуте Степанов получил пас от партнера и реализовал выход один на один с голкипером хозяев.

Через две минуты Артем откликнулся на передачу в штрафной площадке «Айнтрахта». Степанов точно пробил в одно касание пяткой. Этот гол стал 20-м для украинца в сезоне.

«Фармацевты» одержали победу со счетом 3:1.

Ранее стало известно о конфликте Степанова с наставником юношеской сборной Украины.