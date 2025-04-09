Один гол пятой. Степанов отметился дублем за молодежку Байера
Украинский форвард забил 20 голов в текущем сезоне
17-летний украинский форвард «Байера» Артем Степанов провел результативную игру за молодежный состав немецкого клуба.
В матче против «Айнтрахта» украинец отметился дублем.
На 81-й минуте Степанов получил пас от партнера и реализовал выход один на один с голкипером хозяев.
Через две минуты Артем откликнулся на передачу в штрафной площадке «Айнтрахта». Степанов точно пробил в одно касание пяткой. Этот гол стал 20-м для украинца в сезоне.
«Фармацевты» одержали победу со счетом 3:1.
Ранее стало известно о конфликте Степанова с наставником юношеской сборной Украины.
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