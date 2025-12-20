20.12.2025 16:30 – FT 3 : 4
62
0
Суперматч Фрайбурга и Вольфсбурга, Хоффенхайм в топ-4, осечка Айнтрахта
Состоялось пять матчей чемпионата Германии
В субботу, 20 декабря, состоялось пять матчей 15-го тура чемпионата Германии.
- «Кельн» в родных стенах уступил берлинскому «Униону».
- «Аугсбург» и «Вердер» сыграли в нулевую ничью.
- «Гамбург» дома отобрал стены у «Айнтрахта».
- «Штутгарт» и «Хоффенхайм» разошлись миром – 0:0.
- «Вольфсбург» и «Фрайбург» выдали сумасшедший матч, который завершился со счетом 3:4.
Чемпионат Германии. 15-й тур
Кельн – УНион Берлин – 0:1
Гол: Шафер, 90+1
Удаление: ван дер Берг, 82
Аугсбург – Вердер – 0:0
Гамбург – Айнтрахт – 1:1
Голы: Локонга, 19 Ларссон, 26
Штутгарт – Хоффенхайм – 0:0
Вольфсбург – Фрайбург – 3:4
Голы: Пежчинович, 13, 49, 69 – Треу, 5, Грифо, 56 (пенальти), Силт, 71 (автогол), Шерхант, 78
