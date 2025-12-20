Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперматч Фрайбурга и Вольфсбурга, Хоффенхайм в топ-4, осечка Айнтрахта
Чемпионат Германии
Вольфсбург
20.12.2025 16:30 – FT 3 : 4
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 20 декабря 2025, 18:31
62
0

Суперматч Фрайбурга и Вольфсбурга, Хоффенхайм в топ-4, осечка Айнтрахта

Состоялось пять матчей чемпионата Германии

20 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 20 декабря 2025, 18:31
62
0
Суперматч Фрайбурга и Вольфсбурга, Хоффенхайм в топ-4, осечка Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрайбург

В субботу, 20 декабря, состоялось пять матчей 15-го тура чемпионата Германии.

  • «Кельн» в родных стенах уступил берлинскому «Униону».
  • «Аугсбург» и «Вердер» сыграли в нулевую ничью.
  • «Гамбург» дома отобрал стены у «Айнтрахта».
  • «Штутгарт» и «Хоффенхайм» разошлись миром – 0:0.
  • «Вольфсбург» и «Фрайбург» выдали сумасшедший матч, который завершился со счетом 3:4.

Чемпионат Германии. 15-й тур

Кельн – УНион Берлин – 0:1

Гол: Шафер, 90+1

Удаление: ван дер Берг, 82

Аугсбург – Вердер – 0:0

Гамбург – Айнтрахт – 1:1

Голы: Локонга, 19 Ларссон, 26

Штутгарт – Хоффенхайм – 0:0

Вольфсбург – Фрайбург – 3:4

Голы: Пежчинович, 13, 49, 69 – Треу, 5, Грифо, 56 (пенальти), Силт, 71 (автогол), Шерхант, 78

По теме:
РБ Лейпциг – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Немецкий клуб пригласил на просмотр скандального экс-игрока сборной Украины
Боруссия Д – Боруссия М – 2:0. Уверенно и на классе. Видео голов и обзор
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Винченцо Грифо Кельн Унион Берлин Аугсбург Вердер Гамбург Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Хоффенхайм Вольфсбург Фрайбург
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20 декабря 2025, 17:28 2
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение

На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20 декабря 2025, 07:22 2
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками

Киевский клуб может устроить кадровую чистку

Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах
Футбол | 20.12.2025, 11:13
Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах
Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Футбол | 20.12.2025, 07:42
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20.12.2025, 08:49
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
18.12.2025, 20:42 6
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 1
Бокс
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем