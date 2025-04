Деклан Райс установил несколько рекордов Лиги Чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:0.

Два гола в ворота «Реала» забил Деклан Райс, причем оба – прямыми ударами со штрафного.

26-летний английский полузащитник стал первым игроком в истории плей-офф Лиги Чемпионов, забившим два гола со штрафного в одном матче.

Также Райс стал лишь пятым игроком в истории Лиги Чемпионов, кому удавалось забить два гола со штрафного в одном матче. Первыми четырьмя игроками были Ривалдо, Криштиану Роналду, Неймар и Хаким Зиеш.

Деклан Райс – первый игрок, кто сделал это в матче против «Реала».

