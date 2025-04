Интер прервал неудачную серию итальянских команд против Баварии

В рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов миланский «Интер» победил в гостях мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1.

Эта победа стала первой с 2011 года для итальянских команд в Мюнхене против «Баварии» в рамках Лиги Чемпионов.

Тогда так же победил именно «Интер» (3:2 в 1/8 финала).

После того матча итальянские команды проиграли в Мюнхене 7 матчей подряд, пропуская минимум дважды за матч.

Ранее писалось, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги предоставил комментарии о победе своих подопечных.

1 - The last Italian team to win away against Bayern Munich in the #ChampionsLeague was #Inter, in the round of 16 in 2011 (3-2) - seven defeats in a row for Italian sides since, conceding at least twice in each game. Success.#BayernMunichInter