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Лига Чемпионов
Бавария
08.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 05:09 | Обновлено 09 апреля 2025, 05:23
28
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Забить на 88-й минуте – это серьезный показатель»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу в ЛЧ над «Баварией»

09 апреля 2025, 05:09 | Обновлено 09 апреля 2025, 05:23
28
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Забить на 88-й минуте – это серьезный показатель»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):

«Надо поздравить команду. Это, безусловно, результат высочайшего уровня, и мы удовлетворены. Мы сделали что-то выдающееся, но это ничего не значит, если не сделаем то же в ответном матче на Сан-Сиро перед нашими болельщиками.

Больше, чем на результат, я бы обратил внимание на то, как мы играли. Бавария очень сильная команда, но мы противостояли ей в плане решительности, смелости и агрессии. Они пытались прессинговать, но мы играли в качественный футбол. Оба гола начались с того, что мяч был у нашего вратаря. Он мог бы медлить, но вместо этого начал атаку от собственных ворот».

Мы знали, что должны перехватить инициативу в Баварии, а это значит – держать мяч, не терять его и заставлять соперника страдать. Бавария сильно давила во втором тайме, но наша команда оставалась сосредоточенной и острой. Забить на 88-й минуте – это серьезный показатель того, насколько мы хотели играть в свой футбол и придерживаться принципов, используемых уже почти четыре года. Мы заслуживаем признания за то, что верили в победу до последней минуты, несмотря на пропущенный гол незадолго до этого».

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Симоне Индзаги пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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