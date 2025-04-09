Симоне ИНДЗАГИ: «Забить на 88-й минуте – это серьезный показатель»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):

«Надо поздравить команду. Это, безусловно, результат высочайшего уровня, и мы удовлетворены. Мы сделали что-то выдающееся, но это ничего не значит, если не сделаем то же в ответном матче на Сан-Сиро перед нашими болельщиками.

Больше, чем на результат, я бы обратил внимание на то, как мы играли. Бавария очень сильная команда, но мы противостояли ей в плане решительности, смелости и агрессии. Они пытались прессинговать, но мы играли в качественный футбол. Оба гола начались с того, что мяч был у нашего вратаря. Он мог бы медлить, но вместо этого начал атаку от собственных ворот».

Мы знали, что должны перехватить инициативу в Баварии, а это значит – держать мяч, не терять его и заставлять соперника страдать. Бавария сильно давила во втором тайме, но наша команда оставалась сосредоточенной и острой. Забить на 88-й минуте – это серьезный показатель того, насколько мы хотели играть в свой футбол и придерживаться принципов, используемых уже почти четыре года. Мы заслуживаем признания за то, что верили в победу до последней минуты, несмотря на пропущенный гол незадолго до этого».