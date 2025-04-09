Бавария – Интер – 1:2. Поражение с голом легенды. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 8 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».
Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Гости в огненном матче добыли победу со счетом 2:1.
Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Бавария – Интер – 1:2
Голы: Мюллер, 85 – Мартинес, 38, Фраттези, 88
❗️ Мартинес забил в ворота Баварии, 38-я минута, 0:1
❗️ Мюллер забил в ворота Интера, 85-я минута, 1:1
События матча
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