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Лига Чемпионов
Бавария
08.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
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Англия
09 апреля 2025, 00:04 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:40
1894
0

Бавария – Интер – 1:2. Поражение с голом легенды. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 00:04 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:40
1894
0
Бавария – Интер – 1:2. Поражение с голом легенды. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Во вторник, 8 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости в огненном матче добыли победу со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария – Интер – 1:2

Голы: Мюллер, 85 – Мартинес, 38, Фраттези, 88

❗️ Мартинес забил в ворота Баварии, 38-я минута, 0:1

❗️ Мюллер забил в ворота Интера, 85-я минута, 1:1

❗️ Фраттези забил в ворота Баварии, 88-я минута, 1:2

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Бавария Интер Милан Бавария - Интер Лаутаро Мартинес Давиде Фраттези Томас Мюллер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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