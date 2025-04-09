Бавария – Интер – 1:2. Поражение с голом легенды. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 8 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимала Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости в огненном матче добыли победу со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария – Интер – 1:2

Голы: Мюллер, 85 – Мартинес, 38, Фраттези, 88

❗️ Мартинес забил в ворота Баварии, 38-я минута, 0:1

❗️ Мюллер забил в ворота Интера, 85-я минута, 1:1

❗️ Фраттези забил в ворота Баварии, 88-я минута, 1:2