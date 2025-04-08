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8 апреля, свой первый матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Бавария – Интер. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Немецкий гранд в этом сезоне, с большой вероятностью вернет себе трон в Бундеслиге, баварцы лидируют в чемпионате, опережая второй Байер на 6 очков, за шесть туров до окончания сезона.

В последнем туре Бавария обыграла на выезде Аугсбург со счетом 3:1. Кейн забил свой 23-й мяч в чемпионате, кроме этого на его счету 8 результативных передач. В Лиге Чемпионов команда заняла только 12-ю строчку на Этапе лиги, поэтому пришлось играть в плей-офф со стадии 1/16 финала, где удалось в непростом противостоянии одолеть Селтик – 2:1 в гостях и 1:1 дома. В 1/8 финала прошли уверенно Байер – 3:0 дома, а потом еще и 2:0 в гостях.

Целых восемь кадровых потерь у баварцев перед этой битвой, не смогут сыграть: Мусиала, Нойер, Упамекано, Девис, Коман, Ито, Павлович и Бухманн. Некоторые из этих игроков основные, поэтому Компани будет их непросто заменить.

Интер

Миланский клуб выдает очередной качественный сезон, причем ведет борьбу одновременно за три трофея. Интер пока лидирует в Серии А, второй Наполи находится на расстоянии 4 очков, имея игру в запасе. В последнем туре миланцы потеряли важные очки в гостях против Пармы, выигрывая 2:0 после первого тайма, сыграли 2:2.

Также клуб продолжает борьбу в Кубке Италии, где сыграл первую встречу против Милана – 1:1 в полуфинале, теперь все определит ответная встреча. На предыдущем этапе Лиги Чемпионов «сине-черные» выбили из борьбы Фейеноорд – 2:0 в гостях и 2:1 дома.

Интер является самой не дриблингующей командой в своем чемпионате, что лишний раз доказывает, здесь ставка делается на командный футбол, причем футболисты могут быстро сменить позиции на поле по ходу игры. Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на Асллни, Карбони, Тареми и Зелински.

Личные встречи

Соперники последний раз пересекались последний раз три года назад в группе Лиги Чемпионов, тогда оба матча с одинаковым счетом 2:0 выиграла Бавария. Главная битва этих клубов состоялась в финале Лиги Чемпионов в 2010 году, тогда Интер под руководством Жозе Моуриньо сумел одержать победу со счетом 2:0, взяв желанный трофей.

Прогноз

Это будет битва топ-клубов, из-за чего можно ожидать любого исхода, хозяева небольшие фавориты, но все надо доказывать на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Баварии – 1,89, ничья – 3,76, победа Интера – 4,09. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Стоит ожидать атакующего стиля Баварии, против уравновешенного и организованного Интера. Есть смысл взять ставку тотал меньше 2,5 голов 1,92.

Прогноз Sport.ua Бавария Интер Милан Тотал меньше 2.5 1.92 Сделать ставку

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