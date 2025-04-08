Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
Лига Чемпионов
Бавария
08.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 апреля 2025, 23:54 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:03
1144
5

Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией

Голы Мартинеса и Фратеззи принесли победу «неррадзури»

08 апреля 2025, 23:54 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:03
1144
5
Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Во вторник, 8 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимал Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел под контролем «Баварии», но победителями ушли гости: голом после отличной комбинации на 38-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. Очень опасный момент был в середине первого тайма у Гарри Кейна, но англичанин попал в штангу. При счете 0:1 команды ушли на перерыв.

Уже на старте второго тайма «Интер» мог увеличить преимущество: мяч после удара все того же Лаутаро отбил Урбиг. На момент форварда итальянского коллектива мюнхенский клуб отвечал своими ударами, которые ни к чему не приводили до 85-й минуты, когда вышедший на замену Томас Мюллер сравнял счет в матче. Но «неррадзури» не собирались отпускать этот матч и благодаря голу Давиде Фраттези на 88-й минуте все же добыли очень важную победу.

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария – Интер – 1:2

Голы: Мюллер, 85 – Мартинес, 38, Фраттези, 88

Предупреждения: Ким, 28 – Лаутаро, 53, Мхитарян, 71, Фраттези, 88, Залевски, 90+4

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким (Боэ, 75), Дайер, Лаймер, Горецка, Киммих, Олисе, Герейро (Гнабри, 74), Сане (Мюллер, 74), Кейн

Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Аугусто, Мхитарян (Фраттези, 74), Чалханоглу, Барелла, Дармиан (Биссек, 79), Тюрам, Лаутаро Мартинес (Залевски, 90)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Итоги дня Лиги чемпионов. Разгром от Арсенала, неудачи Реала и Баварии
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов
Бавария Бавария - Интер Лаутаро Мартинес Интер Милан Лига чемпионов Томас Мюллер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуринью назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел 
Футбол | 09 апреля 2025, 00:03 1
Моуринью назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел 
Моуринью назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел 

Жозе выделил бразильца Роналдо

Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
Футбол | 08 апреля 2025, 18:12 40
Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси

В лондонском клубе на Михаила не рассчитывают

К Месси не поедет. Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру
Футбол | 08.04.2025, 10:03
К Месси не поедет. Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру
К Месси не поедет. Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Футбол | 08.04.2025, 07:34
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 08.04.2025, 07:00
Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на суперматч
Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на суперматч
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
Автобус від італійців нічого нового, шкода Баварію, половина команди в лазареті, але думаю далі все таки піде Баварія
Ответить
0
Saar
Інтер- красави! Навіть без Дімарко і Дюмфріса. Могли й більше забивати.
Ответить
-1
MaximusOne
Фінал ПСЖ vs Інтер
Ответить
-3
der_MaiStier
Прокляття Кане продовжує діяти. Треба ще чемпіонат Арійщини просрати Баєру для повного щастя Байєрна
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 7
Теннис
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
07.04.2025, 01:38
Бокс
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 6
Футбол
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем