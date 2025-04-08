Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией

Во вторник, 8 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимал Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Первый тайм прошел под контролем «Баварии», но победителями ушли гости: голом после отличной комбинации на 38-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. Очень опасный момент был в середине первого тайма у Гарри Кейна, но англичанин попал в штангу. При счете 0:1 команды ушли на перерыв.

Уже на старте второго тайма «Интер» мог увеличить преимущество: мяч после удара все того же Лаутаро отбил Урбиг. На момент форварда итальянского коллектива мюнхенский клуб отвечал своими ударами, которые ни к чему не приводили до 85-й минуты, когда вышедший на замену Томас Мюллер сравнял счет в матче. Но «неррадзури» не собирались отпускать этот матч и благодаря голу Давиде Фраттези на 88-й минуте все же добыли очень важную победу.

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария – Интер – 1:2

Голы: Мюллер, 85 – Мартинес, 38, Фраттези, 88

Предупреждения: Ким, 28 – Лаутаро, 53, Мхитарян, 71, Фраттези, 88, Залевски, 90+4

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким (Боэ, 75), Дайер, Лаймер, Горецка, Киммих, Олисе, Герейро (Гнабри, 74), Сане (Мюллер, 74), Кейн

Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Аугусто, Мхитарян (Фраттези, 74), Чалханоглу, Барелла, Дармиан (Биссек, 79), Тюрам, Лаутаро Мартинес (Залевски, 90)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.