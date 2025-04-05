Черноморец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 апреля проходит поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.

Местом проведения матча является стадион «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживает поединок арбитр Задиран Сергей из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0 (обновляется)

ГОЛ, 1:0! Скиба, 18 мин.