Черноморец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
5 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ
5 апреля проходит поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.
Местом проведения матча является стадион «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра началась в 15:30 по киевскому времени.
Обслуживает поединок арбитр Задиран Сергей из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля
«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0 (обновляется)
ГОЛ, 1:0! Скиба, 18 мин.
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