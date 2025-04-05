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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 15:37 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:03
128
0

Черноморец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 апреля проходит матч 23-го тура УПЛ

05 апреля 2025, 15:37 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:03
128
0
Черноморец – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

5 апреля проходит поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Черноморец» и ЛНЗ.

Местом проведения матча является стадион «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживает поединок арбитр Задиран Сергей из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0 (обновляется)

ГОЛ, 1:0! Скиба, 18 мин.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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