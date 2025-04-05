В субботу, 5-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

Роман Григорчук уже во главе нового коллектива сыграет против явно не чужой для него команды – это всегда интересно. А тем временем «моряки» идут на последнем месте в чемпионате, и если не начнут набирать очки в ближайшее время, то ситуация может серьезно усугубиться. ЛНЗ тем временем уже практически нереально зацепиться за еврокубки в этом сезоне, тогда как от зоны переходных матчей отрыв всего лишь четыре очка – ничто по меркам современной УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Черноморец ЛНЗ Черкассы Тотал голов меньше 2.5 1.75 Сделать ставку

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