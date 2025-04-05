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Премьер-лига
Черноморец
05.04.2025 15:30 – FT 1 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 17:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:35
1688
20

Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ

Первый визит тренера ЛНЗ в чужой ему город завершился поражением от аутсайдера

05 апреля 2025, 17:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:35
1688
20
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
УПЛ

Результаты одесского «Черноморца» после возобновления сезона украинской Премьер-лиги откровенно не впечатляли. Команда проиграла дважды подряд «Левому Берегу» (0:1) и «Полесью» (1:3) и опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. После этого Александра Бабича пригласили покинуть пост главного тренера «моряков». Однако пришел на его место Александр Кучер, и в первом же матче получил 0:4 от львовских «Карпат» – не лучшее начало работы на новом месте.

Следующим соперником «Черноморца» при этом в двадцать третьем туре стал черкасский ЛНЗ, у которого с главным тренером Андреасом Карраско в свое время произошла похожая история, но все же с акцентом на психологический контекст, и в конце концов Роман Григорчук возглавил «сиреневых» во второй части сезона. Не стоит лишний раз говорить, КАКОЙ это человек для Одессы, поэтому когда опытный специалист впервые в своей тренерской карьере вернулся в город не в качестве тренера местного коллектива, это уже было поводом для интриги.


УПЛ

А остальные команды создали уже непосредственно на футбольном поле. Игра начиналась для хозяев с досадной неудачи – Шпорн травмировался в столкновении в центре поля с соперником, и уже на пятой минуте его вынужденно заменил Лацабидзе. Однако не успели гости испытать обновленное центральное звено хозяев, как на 18 минуте Ракицкий оформил первый ассист за «Черноморец», выполнив подачу с левого фланга штрафной на границу вратарской для Скибы, а тот пробил головой с близкого расстояния.

Реакция ЛНЗ на эти события? А была ли она вообще в первом тайме? Григорчук попытался сыграть этот матч с фальшивой девяткой на острие атаки с первых минут. Но уже во втором тайме этот план отправился в помойку, потому что не работал вообще. Команда нанесла лишь один удар в створ ворот одесситов, но Аниагбосо во время него даже не напрягался.


УПЛ

Вторую половину игры ЛНЗ закономерно начал сразу с тройной замены в надежде на то, что дело таки сдвинется с метрового места. А взамен гости едва не получили второй гол в свои ворота, который, скорее всего, этот матч бы закрыл досрочно. Однако Хобленко на дальней штанге умудрился головой с метра попасть в перекладину, когда на него сбросили подачу углового с правого фланга партнеры. В похожем стиле и Билошевский впоследствии упустит свой эпизод уже в завершение игры, но без попадания в каркас ворот.

Между этими двумя эпизодами были попытки «сиреневых» что-то изменить на поле в этой встрече. Однако в ситуации, когда все атаки сводятся к передачам под удар Яшаре, а тот просто не может довести дело до конца, особенно не на что надеяться. Лишь один удар косовара дошел до Аниагбосо – едва ли не последний во встрече на 88 минуте, но и там вратарь сыграл безупречно, так что коллектив Григорчука снова без забитого мяча


УПЛ

В следующие выходные одесский «Черноморец» будет гостить у киевской «Оболони», тогда как черкасский ЛНЗ будет принимать донецкий «Шахтер».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Лацабидзе – 6,0, Габелок – 6,0, Раян – 6,0, Попов – 6,0, Ермаков – б/о.

ЛНЗ (замены): Беннетт – 6,0, Молло – 6,0, Момо – 6,0, Топалов – 6,0, Авагимян – б/о.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Скиба, 18

Предупреждения: Лацабидзе, 39, Хобленко, 45+1, Белошевский, 73, Ракицкий, 87 (не на поле) – Топалов, 74

«Черноморец»: Аниагбосо – Бутко, Ракицкий (Райан, 66), Жаржу, Кисель – Скиба – Янаков (Габелок, 66), Белошевский, Шпорн (Лацабидзе, 5), Хобленко – Безбородько (К. Попов, 66).

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев (Топалов, 68), Дайко, Муравский, Путря – Кушниренко (Момо, 46) – Эйнел (Беннетт, 46), Танковский (Авагимян, 79), Яшари, Г. Пасич (Молло, 46) – Тилль.

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.).

Удары (в створ): 4 (1) – 15 (6)
Угловые: 4 – 7
Оффсайды: 1 – 4.

ЧЕРНОМОРЕЦ – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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Александр Кучер Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 20
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R1d3r
Молодец, физрук! ЛНЗ с такими темпами в первой лиге будет.
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+4
KvlaD
Ладно, Карраско физрук, но смысл было брать Григорчука, который оказался таким же физруком? Шило на мыло.
Кстати, до ЛНЗ Григорчук тренировал Нефтчи, с которыми в 9 играх не взял ни одной победы.
Походу, у ЛНЗ стоит задача вылететь в пердив.
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+3
Показать Скрыть 7 ответов
Славик Круссер
Моряки вперёд!
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0
Олег Мандрівник
Оба аутсайдера победили середнячков 🤔
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0
avk2307
Супер результат  для Чорноморця. Не знаю що на такий результат повпливало- але я за.
Не може команда обласного центру в чергове вилетіти через тренера невдаху Бабича чи невдалу взаємодію менеджменту з кротами, які гірших відправили в Чорноморець.
Треба всіх наявних Кучеру випускати  але реально сильних, а не Хусравов і може й вийде в зону перехідних матчів попасти. 
Атлєт рулить.!!!
P.S. Ну і Ракицький молодець - не розумію хейту в його адресу.
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-1
Remark
Неочікований злив від ЛНЗ.
Ответить
-1
ZANREGENT
Отлично. Одесситам нужно набирать очки чтобы не вылететь
Ответить
-1
Battersea
Герої!
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-1
avk2307
А по Григорчуку скажемо після ЛНЗ - Шахтар.
Ответить
-2
Lulinnha
Морячки поднимаются со дна. Все всех смыслах этого выражения. 
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-2
⚒️Vitaliy/ Fan Мурлыки❤️😸
В матчі з ДК - за клуб з Черкас! 🟣
Вболівав наш - весь Донбас! ⚒️
На жаль, вони не змогли -
Й нам тоді - не допомогли...😢
.
Тож підтримував - Одесу❗🌊🌊🌊
Надалі - бажаю прогресу❗🔵⚫
Прибув наш ⚒️Рак - не як турист -
А всім на радість - віддав 🅰️сист❗😊
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-3
Фанькин кот
Одесситы молодцы, что тут сказать. Радует ассист нашего заслуженного ветерана, Ярика Ракицкого. Видно, что Саня Кучер начинает потихоньку разбираться в одесском "хозяйстве". Ну что ж, так держать! Черик просто обязан остаться в вышке, на радость всем болельщикам!
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-5
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