Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Первый визит тренера ЛНЗ в чужой ему город завершился поражением от аутсайдера
Результаты одесского «Черноморца» после возобновления сезона украинской Премьер-лиги откровенно не впечатляли. Команда проиграла дважды подряд «Левому Берегу» (0:1) и «Полесью» (1:3) и опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. После этого Александра Бабича пригласили покинуть пост главного тренера «моряков». Однако пришел на его место Александр Кучер, и в первом же матче получил 0:4 от львовских «Карпат» – не лучшее начало работы на новом месте.
Следующим соперником «Черноморца» при этом в двадцать третьем туре стал черкасский ЛНЗ, у которого с главным тренером Андреасом Карраско в свое время произошла похожая история, но все же с акцентом на психологический контекст, и в конце концов Роман Григорчук возглавил «сиреневых» во второй части сезона. Не стоит лишний раз говорить, КАКОЙ это человек для Одессы, поэтому когда опытный специалист впервые в своей тренерской карьере вернулся в город не в качестве тренера местного коллектива, это уже было поводом для интриги.
УПЛ
А остальные команды создали уже непосредственно на футбольном поле. Игра начиналась для хозяев с досадной неудачи – Шпорн травмировался в столкновении в центре поля с соперником, и уже на пятой минуте его вынужденно заменил Лацабидзе. Однако не успели гости испытать обновленное центральное звено хозяев, как на 18 минуте Ракицкий оформил первый ассист за «Черноморец», выполнив подачу с левого фланга штрафной на границу вратарской для Скибы, а тот пробил головой с близкого расстояния.
Реакция ЛНЗ на эти события? А была ли она вообще в первом тайме? Григорчук попытался сыграть этот матч с фальшивой девяткой на острие атаки с первых минут. Но уже во втором тайме этот план отправился в помойку, потому что не работал вообще. Команда нанесла лишь один удар в створ ворот одесситов, но Аниагбосо во время него даже не напрягался.
УПЛ
Вторую половину игры ЛНЗ закономерно начал сразу с тройной замены в надежде на то, что дело таки сдвинется с метрового места. А взамен гости едва не получили второй гол в свои ворота, который, скорее всего, этот матч бы закрыл досрочно. Однако Хобленко на дальней штанге умудрился головой с метра попасть в перекладину, когда на него сбросили подачу углового с правого фланга партнеры. В похожем стиле и Билошевский впоследствии упустит свой эпизод уже в завершение игры, но без попадания в каркас ворот.
Между этими двумя эпизодами были попытки «сиреневых» что-то изменить на поле в этой встрече. Однако в ситуации, когда все атаки сводятся к передачам под удар Яшаре, а тот просто не может довести дело до конца, особенно не на что надеяться. Лишь один удар косовара дошел до Аниагбосо – едва ли не последний во встрече на 88 минуте, но и там вратарь сыграл безупречно, так что коллектив Григорчука снова без забитого мяча
УПЛ
В следующие выходные одесский «Черноморец» будет гостить у киевской «Оболони», тогда как черкасский ЛНЗ будет принимать донецкий «Шахтер».
Наши оценки:
«Черноморец» (замены): Лацабидзе – 6,0, Габелок – 6,0, Раян – 6,0, Попов – 6,0, Ермаков – б/о.
ЛНЗ (замены): Беннетт – 6,0, Молло – 6,0, Момо – 6,0, Топалов – 6,0, Авагимян – б/о.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Черноморец» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Скиба, 18
Предупреждения: Лацабидзе, 39, Хобленко, 45+1, Белошевский, 73, Ракицкий, 87 (не на поле) – Топалов, 74
«Черноморец»: Аниагбосо – Бутко, Ракицкий (Райан, 66), Жаржу, Кисель – Скиба – Янаков (Габелок, 66), Белошевский, Шпорн (Лацабидзе, 5), Хобленко – Безбородько (К. Попов, 66).
ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев (Топалов, 68), Дайко, Муравский, Путря – Кушниренко (Момо, 46) – Эйнел (Беннетт, 46), Танковский (Авагимян, 79), Яшари, Г. Пасич (Молло, 46) – Тилль.
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.).
Удары (в створ): 4 (1) – 15 (6)
Угловые: 4 – 7
Оффсайды: 1 – 4.
ЧЕРНОМОРЕЦ – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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Кстати, до ЛНЗ Григорчук тренировал Нефтчи, с которыми в 9 играх не взял ни одной победы.
Походу, у ЛНЗ стоит задача вылететь в пердив.
Не може команда обласного центру в чергове вилетіти через тренера невдаху Бабича чи невдалу взаємодію менеджменту з кротами, які гірших відправили в Чорноморець.
Треба всіх наявних Кучеру випускати але реально сильних, а не Хусравов і може й вийде в зону перехідних матчів попасти.
Атлєт рулить.!!!
P.S. Ну і Ракицький молодець - не розумію хейту в його адресу.
Вболівав наш - весь Донбас! ⚒️
На жаль, вони не змогли -
Й нам тоді - не допомогли...😢
.
Тож підтримував - Одесу❗🌊🌊🌊
Надалі - бажаю прогресу❗🔵⚫
Прибув наш ⚒️Рак - не як турист -
А всім на радість - віддав 🅰️сист❗😊