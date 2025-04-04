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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 22:54 |
35
0

Черноморец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Наберет ли Кучер первые очки у руля одесситов?

04 апреля 2025, 22:54 |
35
0
Черноморец – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 6 апреля, в Одессе состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и ЛНЗ. «Моряки» замыкают турнирную таблицу нашего чемпионата, а черкасская команда идет на десятой позиции.

Черноморец

В первом матче после зимней паузы одесситы одержали победу над «Колосом», но затем они проиграли четыре игры подряд. Третья из них стала последней у руля «Черноморца» для Александра Бабича, которого на тренерском мостике «моряков» сменил Александр Кучер. Первый блин для нового наставника «черно-синих» оказался комом: одесситы во Львове с крупным счетом проиграли «Карпатам». В этом поединке в составе «Черноморца» дебютировал и опытный защитник Ярослав Ракицкий, который за отведенное ему время успел лишь получить желтую карточку.

Такие результаты привели к тому, что одесская команда оказалась на последнем месте турнирной таблицы и серьезно рискует вылететь в Первую лигу. «Моряки» испытывают заметные проблемы с результативностью, ведь в нынешнем чемпионате голов меньше «Черноморца» забили только «Левый Берег» и «Оболонь». В предыдущих четырех встречах, которые, как мы уже упоминали, были одесситами проиграны, «черно-синие» всего один раз отправили мяч в ворота соперников.

Впрочем, в Одессе продолжают верить в то, что ситуацию получится исправить. «Черноморец» должен быть в УПЛ. Я не боюсь этого вызова, потому что хочу оставить команду в Премьер-Лиге», - отметил Александр Кучер.

ЛНЗ

После завершения первой части чемпионата черкасскую команду возглавил Роман Григорчук, который пришел по ходу сезона, но сумел провести полноценные сборы с новыми подопечными. Пока с результатами у подопечных Григорчука складывается не очень: две победы и три поражения. К очередному туру чемпионата ЛНЗ подошел на десятой позиции. От переходных матчей черкасскую команду отделяет небольшое расстояние, так что ей стоит еще поработать над тем, чтоб отдалиться от опасной зоны.

Впрочем амбициозная черкасская команда имеет потенциал для более уверенной поступи в украинском первенстве, ведь в ней собраны довольно мастеровитые футболисты, в том числе легионеры. Лучшим бомбардиром ЛНЗ в текущем турнире является албанец Мухаррем Яшари, который после зимнего перерыва отметился пока только одним результативным ударом. А в прошлом месяце состав черкасчан пополнил экс-полузащитник английского «Сандерленда» Джевисон Беннетт, который, правда, еще не дебютировал за ЛНЗ.

В субботу 100-й матч в УПЛ может провести Илья Путря. «У «Черноморца» сменился штаб, но у нас есть свои задачи, мы хотим побеждать в каждой игре. Поэтому надо ехать и побеждать», – сказал защитник ЛНЗ.

Статистика встреч

Команды провели всего три очные дуэли: 1 победа Черноморца», 1 победа ЛНЗ и 1 ничья. Интересно, что свой первый матч в УПЛ черкасчане провели именно с «моряками» (ту встречу одесситы выиграли со счетом 2:0). В первом круге соперники не определили сильнейшего – 1:1. Перед перерывом Момо открыл счет, а в конце второго тайма Янаков принес ничью одесситам.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают фаворитом поединка ЛНЗ. Но черкасчане пока находятся в поисках своей игры и во второй части чемпионата демонстрируют низкую результативность. А о проблемах с завершением атак у «Черноморца» мы уже упоминали. Поэтому поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Райан, Ракицкий, Джарджу, Бутко, Арсич, Билошевский, Хобленко, Шевцов, Габелок, Безбородько

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Танковский, Яшари, Эйнел, Момо, Г. Пасич

Прогноз Sport.ua
Черноморец
5 апреля 2025 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Тотал голов меньше 2.5 1.75 Сделать ставку

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